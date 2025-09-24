Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole previste dal 6 al 10 ottobre in prima visione assoluta su Rai 3 rivelano che Roberto Ferri si ritroverà in pericolo in carcere dopo che deciderà di attuare un piano per vendicarsi in prima persona di Rosario.
Gianluca, invece, continuerà a essere vittima dell'alcol: la sua dipendenza diventerà sempre più evidente mentre Guido sarà sempre più vicino a un ricongiungimento con Mariella.
Roberto Ferri in pericolo: anticipazioni Upas dal 6 al 10 ottobre 2025
Roberto Ferri, in carcere, deciderà di attuare la sua vendetta ai danni di Rosario, il quale verrà brutalmente picchiato e aggredito.
L'imprenditore si mostrerà ben deciso a difendersi da solo e, nel corso dei prossimi episodi della soap opera di Rai 3, non si farà scrupoli ad attuare il suo piano vendicativo con il quale proverà a farsi giustizia: in questo modo, però, si metterà in serio pericolo.
Nel frattempo Marina cercherà in tutti i modi di debellare lo strapotere di Gennaro Gagliotti all'interno dei Cantieri Flegrei ma, al tempo stesso, sarà in ansia anche per le sorti di Roberto Ferri, temendo che possa succedergli qualcosa di brutto in carcere.
Gianluca vittima dell'alcol nei prossimi episodi di Upas dal 6 al 10 ottobre
Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole previsti dal 6 al 10 ottobre su Rai 3, inoltre, rivelano che Gianluca continuerà a essere vittima dell'alcol.
Il ragazzo proverà a nascondere in tutti i modi la sua dipendenza che, tuttavia, sarà sempre più evidente e lo metterà in difficoltà.
Diego, però, proporrà a Nunzio di ingaggiare Gianluca come nuovo lavoratore all'interno del Caffè Vulcano, così da poter sopperire all'assenza di Silvia: in questo modo sperano di poterlo tener lontano dal suo vizio.
Guido, invece, si mostrerà sempre più vicino a un ricongiungimento con Mariella, ma intanto si ritroverà a dover fare i conti anche con una visita inaspettata e una inattesa richiesta d'aiuto.
Guido aveva deciso di chiudere la relazione con Mariella
Negli episodi precedenti di Upas era stato proprio Guido a decidere di chiudere la storia d'amore con Mariella, dopo aver compreso di non provare più gli stessi sentimenti.
Il vigile urbano ammise di essersi preso una cotta per Claudia Costa, l'attrice rientrata a Napoli dopo un periodo di assenza, che aveva riacceso i suoi sentimenti.
Da qui la decisione di chiudere questa storia e voltare pagina, tanto da intraprendere una relazione d'amore stabile con Claudia, alla luce del giorno. Un duro colpo per Mariella che, tuttavia, decise di farsi forza per lasciarsi alle spalle questa sofferta relazione.