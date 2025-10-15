Nel corso della puntata di Amici andata in onda il 15 ottobre, si è svolta la sfida di Michelle. Il confronto tra l’allieva e Alìa è stato interrotto da Anna Pettinelli, che ha chiesto a entrambe di preparare la stessa canzone per permettere al maestro Adriano Pennino di avere un quadro più completo delle loro qualità. Lorella Cuccarini si è opposta alla richiesta della collega e la produzione le ha dato ragione. Il verdetto finale del giudice ha premiato la titolare Michelle.

Sfida infrasettimanale per Michelle

Anche questa settimana la produzione di Amici ha deciso di anticipare alcune sfide, e la prima a cui i fan hanno assistito è stata quella tra Michelle e l'aspirante allieva Alìa.

Le due ragazze si sono confrontate in uno studio vuoto, dove c'erano solo il giudice Adriano Pennino e Anna Pettinelli, che ha chiesto di poter ascoltare entrambe sulla stessa canzone per farsi un'idea più chiara su chi meriterebbe il banco.

Le cantanti hanno avuto un po' di tempo per studiare il brano Click boom di Rose Villain, ma la titolare si è lamentata perché non lo conosceva e quasi sicuramente avrebbe fatto una brutta figura.

Michelle ha pianto ed è apparsa rassegnata in sala prove, così Lorella Cuccarini è intervenuta per provare a rassicurare la sua alunna.

L'insegnante si è opposta alla richiesta della collega Pettinelli, è andata a comunicarglielo e tra le due docenti di canto c'è stato un lungo botta e risposta.

Tensione tra Pettinelli e Cuccarini

Secondo Cuccarini, Pettinelli ha scavalcato la produzione di Amici chiedendo una prova in più rispetto a quelle previste, per questo ha proposto l'annullamento della sfida di Michelle o almeno che il verdetto si basasse solo sui brani richiesti da Pennino.

"Se questa cosa si può fare, d'ora in avanti deve valere per tutti", ha affermato Cuccarini con convinzione.

Mentre le due insegnanti discutevano, in studio è arrivata una busta con la decisione degli autori su tutta questa situazione: la produzione ha dato ragione a Lorella, quindi il confronto tra la titolare e la sfidante si sarebbe dovuto basare solo sulle prove richieste dal giudice Pennino.

Il verdetto a favore di Michelle

L'ultima parte dei daytime di Amici, andato in onda il 15 ottobre, è stata dedicata alla decisione del giudice.

Il maestro Adriano Pennino è rientrato in studio e ha emesso il suo verdetto: la sfida è stata vinta da Michelle, perché il suo inedito è più orecchiabile di quello della sua avversaria.

La ragazza si è ripresa la maglia da titolare ed è tornata nella casetta, mentre la sua insegnante Lorella Cuccarini non ha nascosto la soddisfazione per come sono andate le cose.