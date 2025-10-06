Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di dicembre con delle novità che riguarderanno l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10. La soap opera pomeridiana con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi anche quest'anno si fermerà per qualche giorno in vista della pausa natalizia.
Domenica In, invece, proseguirà regolarmente la propria messa in onda anche nel periodo delle strenne natalizie, seppur con delle puntate che verranno registrate in anticipo.
Il Paradiso delle signore 10 va in pausa: cambio programmazione Rai dicembre
Tra i titoli confermati nei palinsesti Rai del mese di dicembre figura Il Paradiso delle signore, previsto come sempre nello slot orario che va dalle 16 alle 16:50 circa.
In vista del periodo natalizio, però, la soap opera pomeridiana subirà delle variazioni: al momento, infatti, la messa in onda non risulta in palinsesto nelle giornate di mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 dicembre.
La soap con Vanessa Gravina riprenderà nuovamente la messa in onda a partire da lunedì 29 settembre con gli episodi inediti che accompagneranno gli spettatori verso il finale del 2024.
Domenica In resta nel palinsesto Rai di dicembre
Il cambio programmazione Rai di dicembre, invece, non riguarderà l'appuntamento con Domenica In: il talk show condotto da Mara Venie resta nel palinsesto del pomeriggio festivo anche durante il periodo natalizio, così da poter approfittare dell'assenza di Amici 25 su Canale 5 per guadagnare spettatori.
Il talk show condotto da Mara Venier, però, per le puntate che andranno in onda nel periodo delle strenne natalizia sarà registrato con qualche giorno di anticipo rispetto all'effettiva messa in onda.
In prime time, invece, si arriverà al gran finale di Ballando con le stelle: sabato 20 dicembre andrà in onda la finalissima dello show condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Massimiliano Rosolino, durante la quale sarà proclamata la coppia trionfatrice di questa ventesima edizione.
Ascolti bassi per la nuova edizione di Domenica In con Mara Venier
Intanto c'è stato un inizio stagione non facile per Mara Venier e la sua storica Domenica In che, nel 2026, festeggerà il 50° anniversario di programmazione su Rai 1.
Il programma, dal punto di vista Auditel, ha registrato ascolti al ribasso nel corso della seconda puntata, toccando la soglia dell'11% di share nella prima parte con circa 1,4 milioni di spettatori e il 13% nella seconda parte.
Il programma Rai è stato ampiamente battuto dall'appuntamento con il pomeridiano di Amici 25, condotto da Maria De Filippi, seguito da una media di oltre 2,8 milioni di spettatori pari al 23% di share.