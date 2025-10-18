Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Dundar verrà umiliato dalla sua famiglia quando Zeynep si ricongiungerà con Alihan. L'uomo compierà una pazzia quando obbligherà la sorella di Yildiz a diventare sua moglie nel corso di una cerimonia.

Dundar umiliato dalla famiglia

Zeynep correrà in aeroporto per impedire ad Alihan di trasferirsi in America nonostante fosse in procinto di sposarsi con Dundar. Quest'ultimo assisterà al ricongiungimento tra la promessa sposa e l'imprenditore. Il gesto umilierà profondamente Dundar, il quale verrà accusato da suo padre di aver disonorato la famiglia mentre la madre inizierà a stare molto male.

Nel frattempo, Zeynep rifiuterà ogni confronto con Dundar poiché si sentirà dalla parte del torto. La ragazza capirà però che è arrivato il momento di chiedere perdono all'uomo quando sentirà il mancato suocero lamentarsi con Halit per quanto è accaduto.

Dundar obbliga Zeynep a sposarlo

Dagli spoiler di Forbidden Fruit si apprende che Zeynep non esiterà a salire sull'auto di Dundar quando lui la pregherà di parlarle. Durante il tragitto, il venditore di auto inizierà a mostrarsi aggressivo dopo essersi impossessato del telefono della ragazza. Dundar comunicherà alla sorella di Yildiz che intende farle rispettare tutte le promesse che gli aveva fatto in precedenza. L'uomo arriverà a mostrare a Zeynep un video in cui Asuman viene minacciata da alcuni uomini con la pistola alla tempia.

La giovane scoprirà che Dundar ha intenzione di obbligarla a diventare sua moglie. La sorella di Yildiz minaccerà il venditore con una pistola ma sarà lui ad avere la meglio. L'uomo obbligherà Zeynep ad indossare un abito da sposa e durante un'attesissima cerimonia alla presenza di alcuni complici si sposeranno. Il peggio dovrà ancora venire quando Dundar chiederà alla donna di consumare il loro matrimonio.

Ender ha svelato il suo passato doloroso ad Alihan

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Forbidden Fruit andati in onda ad ottobre su Canale 5, Ender ha svelato ad Alihan il suo passato doloroso nel corso di una pesante lite alla loro tenuta. La donna è corsa a casa di Emir e Caner per sbollire la rabbia dov'è stata raggiunta da Alihan.

Quest'ultimo è riuscito a convincere Ender a far ritorno a casa sotto gli occhi di Zeynep.

Halit, nel frattempo, ha appreso che Kemal e Yildiz si sono incontrati in segreto. L'uomo alterato ha chiesto delle spiegazioni alla moglie. Allo stesso tempo, Zehra è apparsa sconvolta quando ha appreso che Halit ha fatto pedinare il suo promesso sposo. La donna ha deciso di spifferare tutto a Ender.