Le nuove trame de Il Paradiso delle signore 10 di novembre potrebbero vedere Adelaide alle prese con una decisione inaspettata, dopo la cocente delusione sentimentale che le è stata inflitta da Marcello Barbieri.

Il fratello di Matteo ha scelto di annullare definitivamente le nozze e voltare pagina, complici i sentimenti che ha capito di provare nei confronti di Rosa Camilli.

A quel punto la contessa potrebbe decidere di lasciare Milano per un po' di tempo e trasferirsi altrove, così da lasciarsi alle spalle questa brutta vicenda che l'ha vista protagonista.

Marcello cancella le nozze con la contessa Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni di fine ottobre della soap opera di Rai 1 rivelano che Marcello non se la sentirà di convolare a nozze con la contessa.

Il ragazzo comunicherà ad Adelaide di essere alle prese con una profonda crisi sentimentale e di non essere più certo di questo passo così importante che avrebbe voluto fare con lei.

Una doccia gelata per la contessa che, da diverse settimane, si stava dedicando ai preparativi per le nozze con Barbieri e adesso si ritroverà a stravolgere tutto.

Adelaide rivela alla figlia che vuole lasciare Milano: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Un periodo decisamente non facile per Adelaide che, nelle prossime puntate autunnali de Il Paradiso delle signore potrebbe svelare a sua figlia di sentire il bisogno di lasciare Milano per un po' di tempo e voltare pagina.

La contessa, quindi, annuncerebbe la sua intenzione di allontanarsi dalla sua città per un po' di tempo, intenzionata a dimenticare questo brutto capitolo della sua vita.

L'annuncio dell'imminente partenza di Adelaide potrebbe lasciare spiazzata Odile e anche Umberto, i quali però accetterebbero la decisione della donna, ben consapevoli del fatto che adesso debba ritrovare se stessa per cercare di tirare fuori nuovamente il suo carattere combattivo.

Marcello Barbieri aveva proposto le nozze alla contessa Adelaide

In attesa di scoprire tutti i dettagli delle prossime trame della soap opera pomeridiana di Rai 1, negli episodi precedenti era stata proprio Adelaide ad avere qualche dubbio dopo la proposta di nozze ufficiale che le era stata fatta da Marcello.

Il giovane contabile, però, era riuscito a rassicurare la sua amata e a convincerla del fatto che avrebbe voluto costruire un futuro radioso e sereno con lei.

E, successivamente, Marcello aveva proposto alla contessa anche di lasciare villa Guarnieri e trasferirsi insieme in un attico a Milano.