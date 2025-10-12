Nei prossimi episodi della seconda stagione de La forza di una donna, in onda su Canale 5, Arif Kara (Feyyaz Duman) finirà in prigione per l’omicidio di Yeliz (Ayça Erturan). A farlo arrestare sarà Nezir Korkmaz (Hakan Karahan), il nemico di Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk), che obbligherà Bahar (Özge Özpirinççi) a sposarlo in cambio della salvezza del marito e della liberazione di Arif.

Arif viene considerato l’assassino di Yeliz, Sarp, Suat, Munir, Bahar, Piril e i bambini vengono rapiti

Nezir sarà sempre più determinato a vendicare la morte del defunto figlio Mert (Eray Cezayirlioğlu), morto cinque anni prima per mano di Sarp.

Ben presto, il criminale farà finire Arif in carcere con l'accusa di essere l’assassino di Yeliz, ma la realtà sarà ben diversa, visto che la ragazza verrà uccisa da uno scagnozzo di Nezir. Quest'ultimo farà nascondere la pistola con cui è stata uccisa Yeliz nel bar di Arif, che verrà trovata durante una perquisizione della polizia.

A sostenere Arif ci penserà l’avvocatessa Kismet (Tuğçe Altuğ), la quale si rivelerà la sorella del barista. Nel contempo, Nezir farà sequestrare Sarp, Suat, Munir (Gazanfer Ündüz), Bahar e Piril (Ahu Yagtu) con i rispettivi figli. A quel punto, Nezir sarà disposto a far scagionare Arif e a non uccidere Sarp ponendo come condizione che Bahar diventi sua moglie.

Riepilogo sull’omicidio di Yeliz e sul rapimento di Arif

Yeliz è stata uccisa accidentalmente da uno degli uomini di Nezir, durante una colluttazione avvenuta mentre questi cercavano di trovare Bahar, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Semi Sefil). Yeliz è deceduta sotto lo sguardo sconvolto di Hatice (Bennu Yıldırımlar) e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), mentre Nezir ha punito i suoi uomini accecato dalla rabbia, risparmiando soltanto Azmi. Una volta appreso dell’accaduto, Sarp ha deciso di non rivelare a Bahar la morte della sua amica, per convincerla a restare nel rifugio dove si era nascosto con i loro figli Nisan e Doruk per proteggerli dalla minaccia di Nezir.

In precedenza, invece, dopo essere scomparso nel nulla, Arif è stato rapito, aggredito brutalmente e abbandonato nel bosco dagli scagnozzi di Nezir che stavano seguendo Bahar.

Tuttavia, nonostante le ferite, Arif è riuscito a tornare nel quartiere con l’aiuto di un camionista. Bahar non ha potuto fare a meno di sentirsi in colpa quando è venuta a conoscenza dell’aggressione del barista. Intanto, Arif si è confidato con Enver (Serif Erol), dicendogli di essere convinto che ci sia stato il coinvolgimento di Sarp con il suo pestaggio.