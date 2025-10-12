Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Harika vivrà giorni difficili: Cihan verrà arrestato con l’accusa di aver tentato di uccidere Tahsin, mentre suo padre lotterà tra la vita e la morte. In mezzo al caos, Nazim le starà accanto e, passo dopo passo, tra i due nascerà un sentimento profondo.

Harika affronta un momento difficile nella sua famiglia

Harika e Nazim si avvicineranno in un momento molto complicato della ragazza: quando Cihan verrà arrestato con l'accusa di aver tentato di uccidere Tahsin. La ragazza si vedrà crollare il mondo addosso: oltre all'arresto di Cihan, deve far fronte al padre che è in fin di vita dopo un'emorragia cerebrale e alle novità che sono arrivate nell'ultimo periodo nella sua famiglia, come l'arrivo di Melek e Nuh e la scoperta che Bunyamin sia in realtà suo fratello.

Nazim sarà il sostegno di Harika nei giorni più difficili

Nazim l'aiuterà ad affrontare la situazione e a farle capire che deve essere più empatica rispetto agli altri, solo così potrà capire quanto dolore possano aver provato negli anni. La gentilezza di Nazim la porterà a innamorarsi di lui e i due inizieranno a frequentarsi.

Una telefonata spezzerà l’incanto tra Harika e Nazim

Un giorno, Nazim l'accompagnerà a casa e mentre si staranno baciando, lui riceverà una telefonata. Sarà Cihan, che lo sta aspettando per le pratiche per il divorzio tra Samet e Sumru.

La ragazza sentirà tutto e, distrutta e piena di rabbia, non riuscirà a contenere l’indignazione di fronte all’indifferenza della madre, più preoccupata di sposare Tahsin che della malattia di Samet.

Quando Nazim proverà ad avvicinarsi per confortarla, Harika esploderà in lacrime. "Non sto affatto bene, Nazim. E come potrei? Non senti mia madre? Mio padre non è morto, Nazim, non è morto. È malato, ma è ancora vivo. E quella donna, di che cosa si preoccupa? Di sposare il suo amante", griderà, incapace di accettare la situazione.

Harika si scontrerà con la realtà e con il proprio dolore

Nazim cercherà di calmarla, ma con tono esitante ammetterà: "Harika, non è affar mio". A quel punto, la giovane rivelerà di conoscere più dettagli di quanto lui immagini: "Lo so, ma Cihan mi aveva raccontato tutto. Quello che è successo tra mia madre e mio padre. Va be’, non importa. Qualunque cosa sia successa, è mio padre.

È stato suo marito per tanti anni. E adesso, a quest’età, si innamora di nuovo, come se non bastasse".

Nazim, visibilmente a disagio, chiederà scusa e proverà a tagliare corto: "Va bene, scusami. Non c’entro niente". Ma Harika, decisa a non lasciarsi vedere in lacrime, si allontanerà sussurrando: "Vado via, ne parleremo un’altra volta".

Prima che lei se ne vada, Nazim troverà il coraggio di dirle solo una cosa: "D’accordo. Ma per favore, non tormentarti così". La scena si chiuderà con Harika che, con voce spezzata, lascerà intendere che il dolore che la divora sarà solo all’inizio.