Nelle puntate della soap Tv La forza di una donna in onda a breve su Canale 5, Yeliz perderà la vita per mano degli scagnozzi di Nezir. Tutto accadrà nel momento in cui i complici del malvivente e si presenteranno a casa di Bahar per rapire lei ei bambini, trovando però solo Ceyda, Hatice e Yeliz. Durante una colluttazione partirà un colpo di pistola che colpirà mortalmente proprio Yeliz.

Yeliz muore, Bahar ei figli sfuggono al tentativo di rapimento di Nezir

Una delle protagoniste de La forza di una donna uscirà tragicamente di scena nel corso delle puntate in onda a breve su Canale 5: Si tratta di Yeliz (Ayça Erturan) , la quale morirà dopo essere stata colpita per errore da un proiettile sparato da uno degli scagnozzi di Nezir.

Tutto avrà inizio nel momento in cui il malvivente darà ordine di rapire Bahar, Nisan e Doruk per far uscire allo scoperto Sarp. Quest:'ultimo, venuto a sapere del piano di Nezir, si precipiterà da Bahar e riuscirà a convincerla ad andare insieme a lui in un rifugio segreto per sfuggire agli uomini di Nezir. Nella casa di Bahar resteranno Ceyda, Hatice e Yeliz le quali, poco dopo, si troveranno di fronte agli scagnozzi del malvivente. Ne nascerà una colluttazione tra Ceyda e uno degli uomini durante la quale lo scagnozzo partirà accidentalmente un colpo di pistola che colpirà Yeliz al cuore.

Hatice e Ceyda sotto shock per la morte di Yeliz, Bahar all'oscuro

Quando gli scagnozzi si renderanno conto di aver ucciso Yeliz , se la daranno a gambe ma per loro ci sarà in serbo una brutta sororesa: Nezir li giustizierà per non essere riusciti a rapire Bahar ei bambini.

Hatice e Ceyda saranno sconvolte da quanto appena accaduto e in loro soccorso arriveranno Arif ed Enver. Tutti quanti saranno increduli del fatto che Yeliz abbia perso la vita. Intanto, Bahar sarà all'oscuro che la sua amica sia stata uccisa, visto che Sarp preferirà non dirle nulla . Bahar recriminerà al marito di avere messo in pericolo sia la sua vita e quella di Nisan e Doruk, sia quella dei suoi amici e il mattino seguente cercherà di mettersi in contatto con la sua famiglia per sapere se tutti stanno bene.

Dal 22 settembre La forza di una donna in onda dopo Uomini e donne

Cambio di programmazione per La forza di una donna che, a partire da lunedì 22 settembre andrà in onda dalle ore 16:10 circa alle 16:50.

Una variazione dovuta al ritorno nel palinsesto di Canale 5 di Uomini e donne, le cui puntate vennero trasmesse subito dopo Forbidden Fruit e quindi a partire dalle 14:45.

Il pomeriggio della rete ammiraglia di Mediaset poi si concluderà con Dentro la notizia, il talk di Gianluigi Nuzzi che farà da traino al pre-serale di Paolo Bonolis Avanti un altro.