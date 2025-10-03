Manuel troverà Jana gravemente ferita da un colpo di arma da fuoco nelle prossime puntate de La Promessa: la ragazza sarà priva di sensi e perderà molto sangue.

Le anticipazioni rivelano che il marchesino andrà da sua moglie con un mazzo di fiori e sarà sconvolto quando la vedrà per terra. Manuel, in preda alla disperazione, griderà aiuto e chiederà a Curro di chiamare i soccorsi. Jana, intanto, non darà segni di vita e Manuel sarà terrorizzato all'idea di perdere lei e il suo bambino.

Jana a un passo dalla verità sulla scomparsa di Dolores

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana si darà da fare per scoprire la verità sulla scomparsa di Dolores.

La ragazza arriverà a un passo dalle risposte che cercava e in questo le sarà di grande aiuto Leocadia. Quest'ultima, infatti, racconterà a Jana che quasi certamente Cruz ha ordinato la morte di sua madre Dolores per rubarle suo figlio e darlo a Eugenia. Jana affronterà subito la marchesa e le rivelerà di essere la figlia di Dolores, ma non solo: la ragazza accuserà Cruz di aver tolto la vita a sua madre. La reazione della marchesa sarà di evidente agitazione, ma Cruz metterà in guardia Jana dicendole che Leocadia la sta manipolando e sta cercando la sua verità nella direzione sbagliata. La ragazza sarà sempre più confusa e, dopo essersi consultata con Curro, incontrerà Leocadia e Cruz per affrontare la questione e capire chi delle due donne mente.

Jana minaccerà di affidare tutto alle forze dell'ordine e la reazione della marchesa sarà furiosa, mentre Leocadia sarà più tranquilla: "Non ho niente da nascondere". dirà. La sera stessa, Jana avrà uno scontro durissimo con Lorenzo che si scaglierà contro di lei in modo aggressivo. La discussione nascerà dal fatto che il Capitano imporrà le nozze a Curro per salvare la tenuta e Jana difenderà la libertà di suo fratello.

Manuel e Jana verso una nuova vita in Italia

Nelle prossime puntate de La Promessa, i De Lujan affronteranno una crisi economica senza precedenti. Alonso non saprà come risolvere il suo problema e Manuel deciderà di dare una svolta alla sua vita. Il marchesino riceverà una proposta di lavoro a Milano e penserà di ricominciare dall'Italia e dall'aviazione per risolvere l'economia della tenuta senza dover ricorrere ai matrimoni combinati.

Manuel dovrà lavorare per una ditta di aviazione e Jana sarà d'accordo con lui. I due sposi si prepareranno ad affrontare il viaggio e tutto sarà ormai pronto per una nuova vita. Quello che sembrerà l'inizio di un sogno, però, si trasformerà in pochi minuti in un vero e proprio incubo per Manuel. Il marchesino si recherà nella stanza di Jana con un mazzo di fiori per lei, ma quando entrerà troverà la sua amata per terra, priva di sensi e con una grave ferita da arma da fuoco. In preda alla disperazione, Manuel griderà aiuto con tutte le sue forze e arriverà Curro. Jana non darà segni di vita e il marchesino implorerà suo fratello di chiamare subito un medico.

La reazione di Alonso alla gravidanza di Jana

Nelle puntate in onda in Italia, Jana è tornata dal viaggio di nozze con Manuel e ha comunicato a Curro e ai suoi amici che aspetta un bambino. L'affetto e l'entusiasmo hanno travolto Jana che però è stata delusa quando la notizia è stata data ai marchesi. Manuel ha detto ai suoi genitori che sua moglie è incinta e Cruz è andata su tutte le furie, accusando sua nuora di essere una donna di facili costumi. Se la reazione della marchesa poteva essere prevedibile, quella di Alonso ha ferito profondamente Jana e Manuel. "È una vergogna", ha detto il marchese , ribadendo a suo figlio che queste nozze hanno rovinato la sua famiglia e continuano a destare scandalo.