Cruz metterà in guardia Jana su Leocadia nelle prossime puntate de La Promessa: "Ti sta manipolando, non ho eliminato tua madre".

Le anticipazioni rivelano che, dopo aver parlato con Leocadia, Jana affronterà Cruz accusandola dell'omicidio di sua madre. La marchesa spiegherà a sua nuora di non essersi mai macchiata di questo reato e la inviterà a stare attenta a Leocadia che certamente vuole metterla contro di lei.

La verità di Leocadia e i dubbi di Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana arriverà ad una svolta nelle sue indagini sulla scomparsa di Dolores.

Dopo aver scoperto la stanza segreta e aver parlato con Ramona, la ragazza deciderà di fidarsi di Leocadia che non perderà occasione per metterla contro Cruz. La donna racconterà a Jana che lei era l'amante del barone de Linaja che era a capo di un'organizzazione criminale. Leocadia suggerirà a Jana la sua ricostruzione dei fatti: Cruz, pur di dare un figlio a sua sorella Eugenia, ha chiesto al barone di eliminare Dolores. Con la versione di Leocadia e Jana tutti i tasselli sembreranno tornare al loro posto, tanto che la moglie di Manuel si deciderà a prendere di petto la situazione. Jana affronterà Cruz: "Togliti la maschera, Dolores era mia madre e tu le hai tolto la vita". La marchesa sarà sconvolta dalla rivelazione di Jana e dalle sue accuse e in pochi minuti rigirerà la frittata.

"Quindi sei arrivata qui con l'inganno e hai sedotto Manuel per distruggere la mia famiglia", insinuerà Cruz, ma Jana continuerà ad accusarla dell'omicidio. La marchesa a quel punto metterà in guardia sua nuora: "Leocadia ti ha manipolata", dirà, "Non ho tolto io la vita a tua madre". Jana, tuttavia, non crederà a una sola parola della marchesa che griderà la sua innocenza.

La resa dei conti per Cruz e Leocadia

Nelle prossime puntate de La Promessa, dopo aver parlato con Jana, Cruz affronterà Leocadia. "Stai raccontando bugie a mia nuora", dirà la marchesa, "Cosa ci guadagni a mettermela contro?". Leocadia negherà di aver complottato contro di lei, ma Cruz insisterà: "Sai benissimo perché è morta Dolores", dirà.

"Stai manipolando Jana perché creda che io sia colpevole". Tra le due donne ci sarà un duro scontro e si minacceranno a vicenda di far emergere i loro segreti più oscuri. Jana, nel frattempo, progetterà con Manuel di partire per Milano, ma prima ci terrà a risolvere la questione. Non sapendo più a chi credere, Jana organizzerà un faccia a faccia con Cruz e Leocadia alla ricerca della verità. Le due donne si accuseranno a vicenda e Jana avrà la soluzione: denuncerò tutto alle forze dell'ordine. "Questo crimine non resterà impunito", dirà, "E se voi non mi dite la verità ci penserà la legge". Cruz sarà molto agitata, mentre Leocadia sarà molto serena: "Non ho niente da nascondere" dirà a Jana.

Leocadia sta manipolando Jana per i suoi interessi

Nelle puntate andate in onda in Italia, Jana ha coronato il suo sogno d'amore sposando Manuel e aspetta un figlio da lui. Ad appoggiare fortemente questa unione è stata anche Leocadia, una vecchia amica di Cruz che si è autoinvitata al palazzo. La donna è molto gentile con Jana e Catalina, ma in realtà nasconde un passato che nessuno immagina. A differenza di quanto si possa pensare, è Leocadia la vera responsabile della morte di Dolores e lei ha ucciso anche Carmen, la madre di Catalina. La donna sta lavorando per mettere Jana contro la marchesa, quindi Cruz almeno per una volta, dirà a sua nuora un'amara verità quando la metterà in guardia. Sarà proprio Leocadia, infatti, a togliere la vita a Jana per far ricadere la colpa su Cruz e vendicarsi una volta per tutte di lei.