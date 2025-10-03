Nelle prossime puntate de La notte nel cuore ci sarà agitazione in casa Sansalan: Hikmet denuncerà Nuh per tentato omicidio ai danni suoi e di Harika, ma a sorpresa sarà lei stessa a finire in arresto. L’accusa riguarda l'attentato contro Melek e Sevilay.

Nuh arrestato per il tentato omicidio di Hikmet e Harika

Ci sarà agitazione nella famiglia Sansalan per il tentato omicidio di Nuh ai danni di Hikmet e Harika. Quest'ultima lo denuncerà e il ragazzo verrà arrestato. Hikmet crederà di essersi fatta finalmente giustizia, senza sapere che una brutta sorpresa l'attende dietro l'angolo.

La polizia bussa a casa Sansalan: un mandato per Hikmet

Mentre si troverà nel salotto di casa Sansalan a dare ordini al personale di servizio, l'atmosfera apparentemente tranquilla verrà interrotta dal suono del campanello. Una cameriera dirà a Hikmet che è arrivata la polizia lei crederà che sia lì per chiederle un'ulteriore testimonianza sulla faccenda che riguarda Nuh, così correrà subito fuori.

Intanto, ad accogliere i poliziotti ci penserà Bunyamin. "Che succede? Perché siete venuti qui?", chiederà con voce agitata, mentre il resto della famiglia sarà piuttosto spaesato. "Sicuro che qualcuno ha combinato qualcosa di nuovo", aggiungerà Bunyamin, cercando di capire la situazione.

Hikmet accusata di aver tentato di uccidere Melek e Sevilay

Alla porta, un agente annuncerà con tono deciso: "Stiamo cercando Hikmet Sansalan. È in casa?". A quel punto, Hikmet si farà avanti: "Sono io. Prego, ditemi. Siete qui per la denuncia a Nuh Çakırca, vero? L’avete arrestato?".

La risposta sorprenderà tutti: "Signora Hikmet, siete accusata di aver tentato di uccidere Melek Çakırca e Sevilay Günser. Vi chiediamo di seguirci in centrale".

La donna, sconvolta, ribatterà: "Cosa? Ma io ho sporto denuncia! Perché mai dovrei essere io la colpevole? C’è un errore, ne sono certa". L’agente, irremovibile, aggiungerà: "Non opponga resistenza, signora. Deve venire con noi".

Panico in famiglia, Harika difende la zia davanti agli agenti di polizia

In casa esploderà il panico. Harika griderà: "Ma è stato Nuh ad aggredirci, mia zia non ha fatto niente". Intanto i familiari si mobiliteranno e Hikmet dirà a Harika: "Chiama subito Cihan, che mandi gli avvocati".

Hikmet, visibilmente scossa, verrà portata via dagli agenti sotto lo sguardo incredulo dei suoi cari. "I poliziotti dicevano che ha tentato di uccidere Sevilay e Melek", sussurrerà Bunyamin. L'unica che non sarà stupita della cosa sarà Sevilay, anche a lei è sembrato strano che la madre adottiva fosse presente il giorno in cui lei e Melek hanno avuto l'incidente.