Le trame delle nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda dal 3 al 7 novembre in prima visione su Canale 5, raccontano che Kemal e Zehra riusciranno a sposarsi, nonostante il piano di Ender Celebi e Yildiz Yilmaz per sabotare l'evento. Alihan Tasdemir (Onur Tuna), invece, sarà costretto a licenziare Erim dopo che il ragazzo verrà accusato di furto.

Kemal e Zehra diventano marito e moglie

Irem accuserà Yildiz di averla usata per i suoi loschi piani. La giovane riferirà poi a Zeynep che sua sorella si è alleata con Ender pur di sabotare le nozze di Kemal e Zehra.

La donna rimarrà così colpita dalle parole della cugina da chiudere ogni rapporto con Yildiz.

Nel frattempo, Kemal diventerà il marito di Zehra. Yildiz, a questo punto, organizzerà una vendetta contro Ender, ritenendola la responsabile del fallimento del piano. Anche Caner crederà che sua sorella abbia esagerato nei confronti di Kemal.

Zeynep, invece, proverà a riappacificare Hakan e Irem, ma tutto sembrerà inutile. L'uomo apparirà ancora molto addolorato, mentre Irem sembrerà decisa a far ritorno a Bursa. La situazione finirà per travolgere Zeynep, la quale trascurerà la sua finta storia con Dundar.

Alihan costretto a licenziare Emir

Le nozze di Alihan ed Ender attraverseranno le prime difficoltà.

L'uomo eviterà ogni incontro amoroso con la moglie, mentre lei proverà a rendere credibile la loro unione agli occhi di tutti.

Lila, invece, riuscirà a trovare la forza di dire alla famiglia di avere una storia con Emir. La notizia non verrà presa bene dai genitori della ragazza.

Halit verrà avvisato di aver ricevuto una cospicua eredità da Tuncer, mentre Gulden nasconderà del denaro nella giacca di Emir per poi accusarlo di furto. Alihan non potrà fare altro che licenziarlo.

Dundar ha scatenato la gelosia di Alihan quando ha cantato per Zeynep

Negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda in Italia, Zeynep ha finto di avere una relazione con Dundar per vendicarsi di Alihan. Yildiz ha invitato la coppia a una festa alla quale ha partecipato anche Tasdemir.

Allo stesso tempo, la moglie di Halit, insieme a Ender, ha portato avanti per impedire le nozze tra Kemal e Zehra con la complicità di Irem. Quest’ultima ha infilato di nascosto una lettera nella tasca di Kemal sotto gli occhi sbigottiti di Zehra, che ha iniziato a credere che il suo futuro sposo la stesse tradendo.

Infine, Dundar ha sorpreso tutti quando ha dedicato una canzone d’amore a Zeynep, scatenando la gelosia di Alihan.