Nei prossimi episodi della soap turca Forbidden Fruit, Erim il figlio minore di Halit, verrà ferito gravemente in maniera accidentale da Mustafa, il padre della matrigna Yildiz.

Erim viene operato d’urgenza e necessita di una trasfusione di sangue

Dopo l’arrivo di Mustafa in città, l’ex di Asuman, e il vero padre di Yildiz, Ender farà venire a galla un segreto. In particolare, Yildiz e Zeynep scopriranno di essere sorellastre, per avere un padre diverso. Ben presto, Mustafa rivelerà a Zeynep di aver trascorso più di vent’anni in carcere, per aver ucciso il suo padre biologico, colpevole di aver intrapreso una relazione extraconiugale con sua madre Asuman in passato.

Dopo essere stato minacciato da uno strozzino per dei debiti contratti, Mustafa chiederà un altro prestito ad Halit, ricevendo un netto rifiuto.

A quel punto, Mustafa farà irruzione alla villa Argun armato e in preda alla furia finirà per ferire per errore Erim all’altezza della milza. Dopo il ricovero d’urgenza in ospedale, il ragazzo verrà operato e avrà bisogno di una trasfusione di sangue. Per fortuna Kara, l'ex amante di Ender, si offrirà volontario, appena risulterà compatibile pur non essendo il padre di Erim.

Yildiz si sente in colpa, Mustafa finisce di nuovo in carcere

Mentre Erim sarà finalmente fuori pericolo di vita, Yildiz farà i conti con le figliastre Zehra e Lila, che le faranno notare che non sarebbe successo niente a loro fratello se lei non fosse mai arrivata nella loro famiglia.

Dopo aver cominciato ad avere i sensi di colpa per quanto accaduto ad Erim, Yidiz riuscirà a mantenere la calma grazie al sostegno della sorella Zeynep, la quale la inviterà ad allontanarsi da Halit per un breve periodo. Nel contempo, Mustafa verrà nuovamente arrestato, con l’accusa di aver attentato alla vita di Erim.

Riepilogo sul matrimonio di Halit e Yildiz

Yildiz è riuscita a sposare il ricco uomo d’affari Halit, il quale prima di chiederle la mano ha messo fine al matrimonio con Ender per aver scoperto di essere stato tradito. L’unione tra Halit e Yildiz ha scatenato la reazione di Ender, la quale oltre a non nascondere la sua gelosia ha avviato numerosi piani di vendetta per separarli. L’avvicinamento di Yildiz ad Halit non è stato gradito neanche da Zehra e Lila, le figlie dell’uomo. In particolare, le due ragazze hanno manifestato la loro paura e gelosia, e sin da subito sono state convinte che Yildiz si sia avvicinata a loro padre soltanto per interesse.