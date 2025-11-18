Nei nuovi episodi di Forbidden Fruit, dopo essere rimasto deluso dal comportamento sorella Zerrin (Nilgün Türksever), Alihan Tasdemir (Onur Tuna) si trasferirà negli Stati Uniti con la neo moglie Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci), per poter vivere il loro amore senza alcun condizionamento.

Halit vuole divorziare da Yildiz

Prossimamente, i telespettatori di Canale 5, assisteranno al ritorno di fiamma tra Alihan e Zeynep, la quale lascerà il finto fidanzato Dundar all’altare spezzandogli il cuore. Non appena si ricongiungeranno, Alihan e Zeynep convoleranno a nozze. Mentre quest’ultima tornerà a essere felice, sua sorella Yildiz (Eda Ece) dovrà lottare per far rimanere il marito al suo fianco Halit Argun (Talat Bulut).

In particolare, l’uomo d’affari vorrà mettere fine al suo matrimonio, dopo che suo figlio Erim (İlber Uygar Kaboğlu) riceverà un colpo di pistola in maniera accidentale da Mustafa (Haktan Pak), il padre della moglie. Appena suo figlio verrà dimesso dall’ospedale, Halit si trasferirà in maniera momentanea a casa dell’ex consorte Ender.

Zerrin scatena la furia del fratello Alihan, Yildiz non si oppone alla partenza di Zeynep

Intanto, a catturare l’attenzione sarà anche Zerrin, la quale condizionata da Zehra (Şafak Pekdemir), temerà che anche Zeynep distruggerà la vita di suo fratello Alihan. Sopraffatta da tante preoccupazioni, Zerrin si presenterà a casa della cognata Zeynep senza alcun preavviso, e le dirà di restituirle la spilla che le aveva regalato quando si è sposata e che apparteneva alla sua defunta madre, facendole credere di volerla dare alla figlia Lila (Ayşegül Çınar).

Dopo non essersi opposta alla richiesta di Zerrin all’insaputa di Alihan, Zeynep capirà che si è schierata di nuovo contro di lei a causa della nuova crisi coniugale tra Yildiz e Halit. Appena verrà a conoscenza del gesto fatto da sua sorella, Alihan si infurierà e convincerà Zeynep ad andare a vivere in America insieme, rinunciando però alla loro luna di miele. Tuttavia, prima di lasciare Istanbul, la coppia si riappacificherà con Zerrin, invece Yildiz non farà nulla per far cambiare idea alla sorella.

Riepilogo: Zeynep aveva lasciato Istanbul con Cem

Dopo essere stata lasciata da Alihan, Zeynep aveva accettato di partire per l’America con Cem, per intraprendere una nuova esperienza lavorativa.

Alihan si era precipitato di corsa in aeroporto, ma purtroppo non era riuscito a fermare la sua ex. Poi Zeynep è tornata presto dagli Stati Uniti per stare accanto alla sorella Yildiz, appena si è sfogata con lei per la crisi con il marito Halit. Quando ha saputo del ritorno della sua ex, Alihan è riuscito a riconquistarla dopo vari rifiuti, ma poi l’ha delusa nuovamente.