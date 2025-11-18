Il 18 novembre c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne e Fanpage ha pubblicato le anticipazioni su ciò che è accaduto in studio. Gemma Galgani ha sorpreso tutti chiudendo la conoscenza con il signor Gianni dopo un solo appuntamento e poi si è scontrata con Magda quando quest’ultima l’ha accusata di provare ancora qualcosa per Mario Lenti.

Scintille tra le dame del parterre

Gemma è stata tra le protagoniste della registrazione di Uomini e donne del 18 novembre. Le anticipazioni svelano che la dama ha deciso di interrompere la frequentazione con Gianni dopo un solo appuntamento perché non vuole illuderlo.

Gemma ha anche spiegato che non intende portare avanti conoscenze nelle quali non crede e questa riflessione ha spinto Magda a intervenire.

Secondo la dama, Gemma starebbe eliminando tutti i suoi corteggiatori perché proverebbe un sentimento per Mario, anzi a suo dire ne sarebbe ancora innamorata.

Tra le due c'è stata una discussione molto accesa che sembra non aver portato a nulla di definitivo: la sensazione che ha avuto chi era nel pubblico, però, è quella che Gemma e Magda potrebbero tornare a contendersi Mario come è successo all'inizio di questa edizione.

La presa di posizione di Flavio

Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese di Uomini e donne del 18 novembre riguardano anche Flavio e l'ultimatum che ha dato alle sue corteggiatrici.

Stanco di dover rincorrere Martina e Nicole dietro le quinte, nei camerini o addirittura fino a casa loro, il tronista ha detto che entrambe dovrebbero cambiare atteggiamento perché l'obiettivo del programma è quello di costruire rapporti solidi e non discutere tutte le settimane.

Qualora le due non dovessero accontentare questa sua richiesta, l'ex tentatore ha già detto che potrebbe valutare l'ipotesi di abbandonare il trono senza fare la scelta.

Alessio deluso da Federica e Jone

Sempre nel corso della registrazione di Uomini e donne del 18 novembre (l'ultima di questa settimana), Alessio è stato messo a confronto con le due dame che ha frequentato nell'ultimo periodo.

Il cavaliere è rimasto sorpreso dalla notizia che sia Federica che Jone sono uscite a cena con altri componenti del parterre, e per questo ha deciso di chiudere con entrambe.

Le riprese del dating show ricominceranno lunedì prossimo, e la curiosità dei fan è sia per la decisione che prenderà Flavio sul suo futuro nel programma che per quello che farà Gemma dopo che Magda l'ha accusata di essere ancora innamorata di Mario.

La dama potrebbe sorprendere tutti provando a chiedere a Mario un'altra possibilità, l'ennesima dall'inizio della stagione.