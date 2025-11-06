Nei nuovi episodi di Forbidden Fruit, dopo aver rischiato di perdere il figlio minore Erim, Halit Argun annuncerà a Yildiz Yilmaz di aver deciso di mettere fine al loro matrimonio, per il bene dei suoi familiari.

Zehra accusa Yildiz di essere la colpevole del ferimento di Erim

Dopo l’arrivo di Mustafa, l’ex marito di loro madre Asuman, Yildiz e Zeynep scopriranno di essere sorellastre. Mustafa si rivelerà essere solo il padre di Yildiz, e non si accontenterà, dopo aver ricevuto dei soldi dal ricco genero Halit, visto che gli chiederà un prestito ricevendo un netto rifiuto.

A quel punto, Mustafa si presenterà armato alla villa Argun e finirà per ferire gravemente Erim con un colpo di pistola partito accidentalmente. Dopo il ricovero in ospedale in condizioni critiche, Erim verrà operato d’urgenza, e appena necessiterà di una trasfusione di sangue, Kaya, l’ex di sua madre Ender, si offrirà volontario. Ender approfitterà della situazione, per scagliarsi contro Yildiz, facendo notare all’ex marito Halit che non sono più tranquilli, da quando la sua rivale fa parte della loro famiglia.

Halit comincerà a mostrarsi freddo nei confronti di Yildiz, e caccerà la suocera Asuman dall’ospedale per aver fatto arrivare Mustafa in città. In tale circostanza, anche Zehra punterà il dito contro la matrigna Yildiz, accusandola di essere la responsabile del ferimento del fratello Erim.

Halit si trasferisce dall’ex moglie, Yildiz sospetta di Ender

A proposito di Erim, appena si riprenderà, farà presente a suo padre Halit di voler trascorrere la sua convalescenza con la madre Ender. A quel punto, deciso a ricongiungersi con il figlio, Halit accetterà di trasferirsi in maniera momentanea a casa dell’ex moglie. Prima di lasciare la sua villa, l’uomo dirà a Yildiz di voler divorziare, dopodiché metterà al corrente anche i figli Zehra, Lila e Erim.

Mentre Yildiz tenterà invano di far cambiare idea ad Halit, Ender esulterà di gioia per la decisione presa dall’ex marito. Tuttavia, Yildiz oltre a essere determinata a rimanere con Halit, avrà il sospetto che sia stata la stessa Ender a mettere in pericolo il figlio Erim.

Riepilogo: Halit è stato già intenzionato a separarsi da Yildiz

Nelle puntate precedenti, Halit si era sentito tradito dalla moglie Yildiz, per avergli nascosto di essere stata sposata con Kemal in passato. Quest’ultimo però, non aveva svelato all’uomo d’affari la sua alleanza con la sua ex moglie Ender per separarlo da Yildiz. Dopo aver scoperto la vera identità di Kemal, Halit aveva deciso di divorziare da Yildiz, ma per salvare la sua reputazione ha preferito aspettare qualche mese.