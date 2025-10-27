Nei prossimi episodi della soap tv turca Forbidden Fruit, Alihan Taşdemir e la sua amata Zeynep Yilmaz diventeranno finalmente marito e moglie.

Asuman mette in guardia la figlia da Alihan

Zeynep abbandonerà all'altare Dundar ed impedirà all'ex Alihan di trasferirsi in America. La vendetta di Dundar non tarderà ad arrivare, dato che rapirà Zeynep e la costringerà a sposarlo subito. A seguito delle nozze, Zeynep verrà messa in salvo da Alihan, proprio quando Dundar esigerà avere dei rapporti intimi con lei.

Non appena il matrimonio tra Zeynep e Dundar verrà annullato, Alihan sorprenderà la sua amata chiedendole di nuovo di diventare sua moglie.

Essendo ancora occupata dalla sua ex moglie Ender la sua vecchia casa, Alihan chiederà a Zeynep di convivere con lui, in attesa di trovare un’altra sistemazione più adatta a loro. A quel punto, Asuman metterà in guardia la figlia Zeynep, dicendole che Alihan la sta prendendo in giro e la inviterà a sposarsi al più presto possibile, per evitare che sorgano dei nuovi problemi.

Alihan rivela a Yildiz di voler sposare sua sorella

Nel contempo, in città arriverà Elif, un’amica di vecchia data di Alihan. Sin da subito, Zeynep avrà il sospetto che Elif sia attratta dal suo promesso sposo. Le preoccupazioni della ragazza aumenteranno, quando Alihan le dirà di doversi recare in Cina, proprio quando Elif dovrà partire.

Appena Zeynep si sfogherà con lei, Yildiz chiederà delle spiegazioni ad Alihan sul suo comportamento. Messo alle strette, l’imprenditore rivelerà a Yildiz di voler sposare Zeynep a sorpresa nella casa in cui andranno a vivere.

Dopo alcuni giorni, Yildiz farà credere a Zeynep che Alihan è in procinto di incontrare Elif. Non appena si precipiterà sul posto, Zeynep convolerà a nozze con Alihan in presenza dei loro familiari.

Riepilogo sulla proposta di nozze di Zeynep a Dundar

Dopo le nozze segrete tra il suo fidanzato Alihan e Ender, Zeynep ha conosciuto Dundar. Ben presto, Zeynep si è presa gioco di Alihan, facendogli credere che lei e Dundar sono una coppia. Non appena Zeynep gli ha detto di volersi vendicare del suo ex, Dundar ha accettato di diventare il suo fidanzato in maniera ufficiale, nonostante l’imbarazzo iniziale.

In seguito, Zeynep è rimasta nuovamente delusa da Alihan, per aver scoperto che è andato a letto con Ender, mentre in realtà si è trattato di un equivoco. A quel punto, Zeynep ha sorpreso Dundar nel corso di una cena chiedendogli di sposarla. Nutrendo un sincero sentimento nei confronti di Zeynep, il ragazzo ha accettato di diventare suo marito, salvo poi ripensarci.