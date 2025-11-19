Nelle puntate de La notte nel cuore in onda domenica 23 novembre su Canale 5, Sumru non perdonerà Tashin e gli dirà che tra loro è finita. La donna sarà profondamente ferita dal fatto che l'uomo che dice di amarla abbia creduto ad Halil e non a lei in merito alla violenza subita vent'anni prima. Sumru vorrà andare avanti da sola, rifacendosi una vita a lontano da tutti e pregherà quindi Tashin di andarsene. Intanto Esma chiederà il divorzio a Esat, il quale sarà agli arresti domiciliari per il suo rapimento mentre Nuh riuscirà a salvare Sevilay da Andac.

Sumru lascia Tashin: 'È finita, vai avanti senza di me'

Sumru continuerà a restare lontana dai suoi figli e da Tashin, profondamente ferita da tutti loro, che non le hanno creduto in merito alla violenza subita da Halil vent'anni prima. Tahsin sarà pentito per non averle creduto e cercherà di mettersi in contatto con lei lasciandole un messaggio sul cellulare. L'uomo riuscirà poi a scoprire dove si è rifugiata la donna e deciderà di raggiungerla. Quando si troverà dinnanzi a Sumru la supplicherà di perdonarlo, ma lei non avrà nessuna intenzione di tornare sui suoi passi e lo gelerà dicendogli: "È finita", per poi aggiungere: "Vai avanti senza di me", invitandolo infine ad andarsene. Sarà un duro colpo per Tashin che sarà costretto a tornare a casa solo e sconsolato.

Melek e Harika intanto, decideranno di unire le forze.

Esma vuole divorziare da Esat, lui agli arresti domiciliari

Esma scoprirà che sua zia Serife l'ha tradita e che è stata complice del suo rapimento insieme a Esat. La ragazza sarà sconvolta mentre Esat otterrà di scontare la pena agli arresti domiciliari. Il giovane chiederà a Esma di perdonarlo dicendole di essere innamorato di lei. Parole che non faranno effetto su Esma, la quale sarà decisa a chiedere il divorzio.

Hikmet darà inizio a una battaglia legale per entrare in possesso della parte del patrimonio del padre che lei pensa gli aspetti. Melek riuscirà ad ottenere l'indirizzo del fratello di Sevilay e lo comunicherà subito a Nuh, il quale si recherà a Istanbul per cercare la sua amata.

Il suo arrivo in città sarà provvidenziale visto che arriverà giusto in tempo per evitare che Sevilay venga molestata da Andac. Tra i due uomini ci sarà una colluttazione al termine della quale il fratello di Sevilay precipiterà giù dalla finestra. Nuh e Sevilay fuggiranno immediatamente dal luogo dell'incidente.

La notte nel cuore si concluderà a inizio 2026

Le vicende della serie Tv con Nuh e Melek si stanno per iniziare alla loro conclusione. La notte nel cuore, che ha debuttato su Canale 5 lo scorso 29 maggio, vedrà la messa in onda dell'ultima puntata nei primi mesi del 2026. In vista del gran finale, è presumibile che la dizi riesca a raggiungere una platea ancor più ampia, superando la media di 2,4 milioni di telespettatori fatta registrare da maggio ad oggi.