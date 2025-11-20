Il rapporto tra Helena Prestes e i suoi fan è a tal punto stretto che lei si sente libera di suggerirgli cosa dovrebbero regalarle nelle occasioni speciali. In questi giorni, ad esempio, sui social sta circolando il messaggio che l'ex concorrente del Grande Fratello ha postato sul suo canale broadcast per avvisare i suoi sostenitori che ha creato una wishlist di quello che le piacerebbe ricevere a Natale o per arredare la casa dove si è trasferita da poco con Javier Martinez.

Il messaggio che fa discutere

La scorsa estate Helena è stata molto criticata per aver suggerito ai fan cosa le avrebbero dovuto regalare per il suo compleanno, e in questi giorni si è ripresentata la stessa situazione.

Su X, infatti, sta circolando lo screenshot del messaggio che la modella ha inviato a chi la segue su Instagram con il link della wishlist che ha creato su Amazon per due occasioni speciali.

"Ho fatto questa lista idee-regalo per Natale e casa nuova. Negli ultimi tempi ho ricevuto tanti regali, ma alcuni oggetti di plastica non sono in linea con lo stile della casa e li ho dovuti donare. Per questo ho pensato ad una lista con idee utili e mirate", ha scritto la finalista della scorsa edizione del Grande Fratello sul suo canale broadcast.

la gente è stata cancellata per molto meno pic.twitter.com/yQZJgZub21 — InD 💌 ⋆. 𐙚 ̊ (@smartisssz) November 19, 2025

Le critiche degli utenti di X

Esattamente com'era accaduto tra giugno e luglio, anche in quest'occasione Helena è stata molto criticata per aver quasi indirizzato i suoi fan sui regali che dovrebbero farle per Natale e per la nuova casa.

"La gente è stata cancellata per molto meno", "Questo è lucrare sui fan, soprattutto se hai la possibilità di comprarti quello che vuoi", "Io sono in imbarazzo per lei", "Ma non ha i soldi per comprarsi un asciugamano?", "Questo si chiama sfruttare le persone", "Sono peggio quelle che eseguono i suoi ordini", "Ai tempi del Grande Fratello la seguivo con piacere, ora è diventata imbarazzante", "Vergognosa", "Ma quando si sveglieranno i suoi fan?", "Che cafonata", "Nella lista c'è un tostapane, non se lo può comprare da sola?", si legge su X in questi giorni.

Il viaggio in Brasile senza Javier

Di recente si è parlato di Helena anche per il viaggio che ha fatto in Brasile senza il fidanzato: la modella è stata circa due settimane nella terra dove è nata, mentre Javier è rimasto a Terni per lavoro.

Alcuni attenti fan, però, hanno scoperto che in quel periodo in Sudamerica c'era anche Carlo Motta (ex fidanzato di Prestes) e questo è bastato a scatenare le chiacchiere su presunti incontri lontano da occhi indiscreti.

Quando è tornata a casa, la 35enne ha subito postato foto e video insieme al compagno e al suocero Mariano, come a voler smentire i rumor e allo stesso tempo rassicurare i suoi sostenitori.