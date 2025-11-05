Marcello potrebbe tornare sui suoi passi nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste tra l'inverno e la primavera su Rai 1.

Dopo aver mandato all'aria le sue imminenti nozze con la contessa Adelaide, non si esclude che Barbieri possa mettere in discussione i sentimenti nei confronti della giornalista Rosa, al punto da rendersi conto di provare ancora qualcosa di forte nei confronti della contessa, che lo spingerebbe a rifarsi avanti per cercare di riconquistarla.

Marcello e Rosa nel mirino di Adelaide: trame Il Paradiso delle signore di novembre

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che Marcello e Rosa si diranno pronti a viversi questa storia d'amore alla luce del sole, seppur consapevoli del fatto che Adelaide non avrà intenzione di dargliela per vinta.

I due, però, saranno pronti a sfidare la temutissima contessa al punto che Marcello non si farà scrupoli ad avere un nuovo confronto con lei, per chiederle apertamente di lasciare in pace la sua nuova fidanzata.

Adelaide, però, intende mettere i bastoni tra le ruote a Rosa dal punto di vista professionale, al punto da decidere di indagare sul suo passato per cercare di portare a galla delle verità scomode che potrebbero minare la sua credibilità.

Marcello capisce di amare ancora l'ex Adelaide: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Nel corso degli episodi successivi de Il Paradiso delle signore, non è escluso che Marcello possa iniziare a mettere in discussione i suoi sentimenti nei confronti di Rosa

I due, dopo aver accelerato le tappe del loro fidanzamento, potrebbero rendersi conto di non essere fatti davvero l'uno per l'altro, al punto che Barbieri si ritroverebbe in forte crisi dal punto di vista sentimentale.

Marcello, quindi, metterebbe tutto in discussione tanto da capire di provare ancora dei sentimenti nei confronti di Adelaide e di non averla mai dimenticata del tutto, intenzionato a metterla al corrente della verità dei fatti e a chiederle perdono per il male che le ha causato in precedenza.

In estate ci sarà sempre la pausa per Il Paradiso 10

In attesa di scoprire se ci sarà questo eventuale riavvicinamento tra Marcello e la perfida contessa Di Sant'Erasmo, anche per quest'anno la soap opera è confermata fino ai primi giorni di maggio nel palinsesto di Rai 1.

Al termine del ciclo di episodi previsti comincerà la consueta pausa estiva ma, quest'anno, la Rai avrebbe intenzione di puntare su una nuova serie da proporre nella fascia oraria dalle 16 alle 17, in grado di appassionare il pubblico. Visto il successo delle soap turche, non si esclude che possano puntare anche loro su un prodotto simile.