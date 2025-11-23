Manuel riceverà una lettera di Cruz dal carcere e la brucerà dopo averla letta nelle prossime puntate de La Promessa: il marchesino mentirà a suo padre dicendo di averla distrutta senza aprirla.

Cruz si ritroverà in carcere con l'ingiusta accusa di omicidio e senza nessun supporto dalla famiglia. Alonso vieterà ai De Lujan di andare a trovare la marchesa e solo Martina riuscirà ad andare a trovarla, ma litigherà con suo zio.

Tutti a La Promessa saranno scossi dall'addio a Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto le trame ruoteranno attorno alla morte di Jana che sarà ferita da un colpo di arma da fuoco.

Inizialmente la ragazza sembrerà riprendersi, ma un improvviso peggioramento la strapperà alla vita. Burdina indagherà a fondo sulla vicenda, ma sarà fin troppo chiara a tutti sin dall'inizio: Cruz sarà dichiarata colpevole e finirà in prigione. La marchesa urlerà la sua innocenza, prima alla polizia e poi ai suoi affetti più cari, ma sarà difficile crederle. Sia Manuel che Alonso, infatti, non riusciranno ad ipotizzare un altro colpevole tra gli abitanti de La Promessa. Il dolore per la perdita di Jana colpirà in particolar modo Manuel che all'improvviso sarà privato del sogno di diventare padre e perderà ogni punto di riferimento. La pena per Cruz sarà atroce: oltre al carcere da innocente, infatti, la donna dovrà sopportare anche l'indifferenza della sua famiglia.

Alonso vieterà a tutti di fare visita a sua moglie e Manuel sarà perfettamente d'accordo con lui.

Cruz in carcere e senza il sostegno dei suoi cari

Nelle prossime puntate de La Promessa, Cruz si ritroverà completamente sola e disperata. L'unica a darle un po' di conforto sarà Martina che mentirà a tutti pur di andare in carcere a trovare sua zia. Nel frattempo, la vita al palazzo andrà avanti e Adriano riceverà il prestigioso titolo di conte dopo aver salvato la vita a Lisandro, amico del re. All'alba del ricevimento a La Promessa in onore del marito di Catalina, Manuel riceverà una lettera da parte di Cruz, ma non riuscirà ad aprirla subito. Il ragazzo si confiderà con Romulo che gli suggerirà di non fare passare troppo tempo perché potrebbe pentirsi di non aver letto le parole di sua madre.

Ancora pieno di dolore per Jana, Manuel aprirà quella lettera e la leggerà in lacrime ma subito dopo la brucerà. Il marchesino racconterà a Romulo di aver ricevuto una lettera di sua madre ma mentirà, dicendo di non averla letta e di averla distrutta.

Perché Romulo consiglia a Manuel di leggere la lettera di Cruz?

Romulo è deciso nel suggerire a Manuel di aprire la lettera di sua madre e gli racconta che un suo amico ha vissuto la stessa esperienza, anche se in circostanze diverse. Romulo si riferisce a Ricardo, l'altro maggiordomo de La Promessa che nelle puntate in onda in Italia ha rivisto sua moglie dopo molti anni. Quando Ana ha lasciato Ricardo e suo figlio, ha consegnato al marito una lettera che lui non ha mai avuto il coraggio di leggere.

Solo dopo vent'anni, con l'aiuto di Pia, Ricardo è venuto a conoscenza delle motivazioni che avevano spinto Ana a dire addio a lui e Santos. La donna, in poche righe, spiegava di essersi innamorata di suo cognato e di aspettare un figlio da lui.