Tutta la famiglia sarà contro Martina nelle prossime puntate de La Promessa. "Hai mentito per andare in carcere", dirà Alonso, rimproverando duramente sua nipote per aver fatto visita a Cruz.

Le anticipazioni rivelano che Martina andrà di nascosto a trovare la zia, ormai abbandonata dal resto della famiglia. La ragazza proverà a spiegare che, nonostante gli errori, Cruz è sempre sua zia e l'ha sempre amata e aiutata. Nessuno, però, appoggerà Martina: Alonso, Manuel e Catalina saranno molto duri con lei. Neanche Jacobo, il suo fidanzato, capirà le sue ragioni.

Il grande amore di Martina per sua zia Cruz

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Martina si ritroverà tutta la famiglia contro a causa dell'affetto che prova per sua zia Cruz. Tutto avrà inizio quando la marchesa verrà arrestata per l'omicidio di Jana: nessuno avrà compassione per lei, che lascerà il palazzo senza neanche un saluto da parte dei suoi cari. Manuel rinnegherà sua madre e Alonso non si capaciterà del fatto di aver sposato un'assassina. Nessuno avrà pietà per Cruz e Leocadia si farà sempre più spazio nel palazzo, anche perché finanzierà la tenuta e la salverà dalla bancarotta. Il fidanzamento tra Martina e Jacobo proseguirà a gonfie vele e si programmeranno le nozze. Tutto sembrerà tornare a una apparente normalità, ma all'improvviso Martina assumerà un atteggiamento strano.

Jacobo sorprenderà la fidanzata mentre parla al telefono con qualcuno e mentre progetterà un viaggio alle sue spalle. Messa alle strette, Martina spiegherà che vuole andare qualche giorno a Cordoba, ma sarà piuttosto scocciata dall'invadenza del suo fidanzato. Tra Jacobo e Martina ci sarà una dura discussione, tanto che lei rimanderà le nozze perché non sopporterà l'atteggiamento autoritario di Jacobo. Dopo qualche giorno dal suo ritorno, i due fidanzati si riappacificheranno, ma Alonso scoprirà il vero motivo della partenza di sua nipote e sarà furioso.

Jacobo prenderà le parti della famiglia De Lujan

Nelle prossime puntate de La Promessa, Martina sarà in salotto con il resto della famiglia, quando Alonso la rimprovererà duramente davanti a tutti.

"Hai mentito per andare in carcere", dirà con severità, "Sei andata da tua zia Cruz". Martina si ritroverà tutti contro e proverà a spiegare le sue ragioni a Manuel, Alonso e Catalina, ma nessuno la comprenderà. La ragazza, in lacrime, dirà che Cruz l'ha sempre amata e lei non riusciva a voltarsi dall'altra parte nel suo momento peggiore. Martina aggiungerà che Cruz vive in condizioni difficili in carcere, ma Lorenzo sarà pronto a interromperla. "È ciò che merita un'assassina", dirà, "O vuoi che i carcerati vivano come noi?". Alonso ricorderà a sua nipote che Cruz ha ucciso Jana e dovrebbe avere rispetto almeno per Manuel che ha perso la moglie e il figlio che aveva in grembo. Martina non potrà fare altro che piangere e cercare conforto in Jacobo, ma neanche lui la capirà.

Il ragazzo ribadirà che Martina ha commesso un grave errore nei confronti della sua famiglia.

Martina e Cruz: un rapporto speciale

Nelle puntate in onda in Italia è emerso un grande amore tra Cruz e Martina. Nonostante il suo proverbiale cinismo, la marchesa è sempre stata comprensiva con sua nipote e l'ha aiutata come se fosse sua figlia. Quando Ayala e Margarita volevano rinchiudere Martina in manicomio, Cruz si è battuta con tutte le sue forze per aiutarla. La ragazza ha trovato in sua zia un affetto che non ha ricevuto neanche da sua madre, pronta a tradirla pur di sposare l'uomo che amava. L'abbraccio di Cruz è sempre stato una certezza per Martina e per questo la ragazza non può voltarle le spalle.