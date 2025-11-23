Nella notte, Jonas Pepe ha commentato l'atteggiamento sopra le righe che secondo lui avrebbe avuto Omer Elomari in settimana all'interno della casa del Grande Fratello. Omer, però, ha respinto le accuse al mittente: "Tu sogni una mia squalifica, ma questo non succederà mai".

Riflessioni notturne tra Omer e Jonas

Terminata la festa organizzata dalla produzione, Omer e Jonas si sono ritrovati a parlare degli screzi avuti in settimana.

Jonas ha incalzato l'inquilino: "Tu hai avuto spesso degli atteggiamenti sopra le righe". "Qual è la differenza tra mi faccio squalificare e mi squalificano?", ha replicato Omer.

Jonas ha fornito la sua versione: "Ti fai squalificare, per esempio, se mi alzi le mani". Anche Rasha ha spiegato a Omer che la squalifica avviene quando un concorrente ha un atteggiamento sbagliato e vietato dal regolamento. A quel punto, Omer ha stuzzicato l'inquilino: "Tu sogni una mia squalifica, ma questo non succederà mai". Jonas, però, ha spiegato non desidera vedere Omer fuori dalla casa, sono i fatti a parlare: "Io non sogno che tu venga squalificato dal gioco. Credo, però, che tu in queste settimane abbia avuto degli atteggiamenti sbagliati. Se io e te fossimo stati fuori dal reality, sicuramente saremmo finiti alle mani, non pensi? Io non ho alcuna intenzione di venire alle mani con te".

OMER HAI SERVITO E RIVERITO #rashmer #grandefratello pic.twitter.com/zGSDVp0El8 — Roberta Russi (@robyyrusso) November 23, 2025

I fatti della settimana

Tra Omer e Jonas non è mai corso buon sangue, tanto che i due hanno avuto diversi battibecchi all'interno della casa del GF.

Dopo alcuni giorni di convivenza, tra i due è quasi scoppiata una rissa, tanto che era stato necessario l'intervento degli altri concorrenti. In settimana invece Omer, sentendo parlare della sua intimità con Rasha, ha perso le staffe e si è tirato giù i pantaloni mostrando i boxer: "Ho una taglia XXL".

Gesto che ha fatto infuriare Simone De Bianchi, ma anche Jonas Pepe: quest'ultimo ha sostenuto che per un atteggiamento simile lontano dai riflettori avrebbe avuto delle gravi conseguenze.

GF: domani eletto il primo finalista

Nella nona puntata del GF, i concorrenti hanno fatto le nomination pensando che il meno votato venga eliminato nella puntata di lunedì 24 novembre.

In realtà, i telespettatori stanno votando per il primo finalista di quest'edizione.

Sono finiti al televoto Rasha Younes, Omer Elomari, Simone De Bianchi, Francesca Carrara, Donatella Mercoledisanto e Giulia Soponariu. Tra questi si nasconde il primo finalista del programma, in vista della finale del 15 dicembre.