Negli episodi di Un posto al sole in onda dal 10 al 14 novembre, Eduardo e Damiano porteranno avanti delle indagini segrete per scoprire chi è l'autore dell'aggressione a Peppe Caputo. Inoltre il rapporto tra Sabbiese e Clara vivrà un periodo di profonda crisi.

Gianluca, intanto, scomparirà nel nulla, mentre Castrese si attiverà per riavere il marchio della famiglia sottratto dai Gagliotti.

Castrese determinato a riprendere il marchio di famiglia

Gianluca fuggirà via con l'auto, nonostante i tentativi di Rossella e Renato di fermarlo. Giulia sarà preoccupato per il ragazzo, visti anche i suoi continui problemi con l'alcol.

Alla fine la donna parlerà con lui e gli farà presente di non dover più nascondere la sua dipendenza dall'alcol. Intanto Bice vorrà recuperare i soldi che le ha rubato Troncone e coinvolgerà Mariella e Sasà in un piano di vendetta.

Nel frattempo Castrese si sentirà responsabile della cessione del marchio di famiglia ai Gagliotti e comunicherà a Cerruti la volontà di intraprendere una battaglia per riprenderlo. In tutto questo, il rapporto tra Eduardo e Clara sarà sempre più in crisi, [VIDEO] mentre Damiano porterà avanti le indagini sull'aggressione subita da Peppe Caputo. L'intervento di Grillo però potrebbe metterlo in difficoltà.

Mariella capisce l'importanza di Guido nella sua vita

Marina sarà sempre più dubbiosa sul fatto di distruggere Vinicio per porre fine all'egemonia nei cantieri di Gennaro, ma Roberto proverà a farle cambiare idea.

Intanto Mariella si renderà conto dell'importanza che Guido ha nella sua vita. Inoltre Manuela sarà costretta a sostituire in radio nuovamente Micaela, alle prese con una crisi creativa, e Serena si troverà a mediare tra le due gemelle. Luca, invece, assumerà una decisione inaspettata per il bene di Gianluca.

Nel frattempo Grillo estrometterà Damiano dalle indagini, ma Renda e Sabbiese le porteranno avanti in segreto per scoprire l'autore dell'aggressione a Caputo. In tutto questo, Mariella organizzerà un incontro nella sua abitazione con Espedito, Costabile e Castrese per cercare di capire come intentare causa alla famiglia Gagliotti. Appena l'anziano arriverà nella casa della vigilessa e vedrà Castrese, penserà di andare via subito via.

Guido però interverrà e le sue parole porteranno Espedito ad una riflessione personale.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Silvia ha deciso di licenziare Gianluca per far quadrare i conti del Caffè Vulcano, ma il giovane Palladini non ha preso bene la notizia. Inoltre Niko ha proposto a Manuela di sposarsi la mattina e nel pomeriggio di discutere la tesi di laurea.

Pino, invece, ha comunicato a Rosa la decisione di lasciarla e le ha restituito gli effetti personali rimasti nella sua abitazione. Il postino successivamente si è confrontato anche con il poliziotto.