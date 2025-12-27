Nelle nuove puntate della soap turca Io sono Farah, Behnam Azadi (Feyyaz Duman), il padre di Kerim (Rastin Paknahad), minaccerà Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) il marito della sua ex Farah Erşadi (Demet Ozdemir).

Tahir scopre che il padre di Kerim è vivo

Ben presto, Ali Galip (Mustafa Avkıran) si vendicherà di Tahir, facendo uccidere da un suo scagnozzo l’uomo che avrebbe dovuto donare il midollo osseo al piccolo Kerim. Il boss mafioso sarà ancora furioso con Tahir, per aver consegnato una pistola al commissario Mehmet (Fırat Tanış) con l’intento di far rimanere suo figlio Kaan (Oktay Çubuk) in carcere per l’omicidio del poliziotto Alperen.

A quel punto, all’oscuro del coinvolgimento di Ali Galip con il decesso del donatore, Tahir si servirà della complicità del suo avvocato per scoprire se in Iran vive qualche parente di kerim che potrebbe essere compatibile. Grazie alle indagini, Tahir verrà a conoscenza che in realtà Behnam, il padre di Kerim, non è affatto morto per mano di Farah, poiché è sopravvissuto. A proposito di quest’ultima, inizierà a indossare la fede nuziale, appena si lascerà andare alla passione con Tahir.

Farah ancora convinta di aver ucciso l’ex, Tahir non si lascia intimorire da Behnam

Farah non nasconderà la sua preoccupazione, appena Tahir le dirà che il suo ex Behnam è vivo e vegeto. Tuttavia, la giovane continuerà a essere convinta di aver ucciso il padre di suo figlio Kerim in passato.

Tahir invece non avrà alcun timore, quando Farah gli chiederà di non avvicinarsi alla pericolosa famiglia di Behnam. Nonostante ciò, Tahir porterà avanti le sue ricerche sul genitore di Kerim, e apprenderà anche che ha avuto altri figli.

In seguito, il giorno del suo compleanno, Tahir verrà portato nell’ambasciata iraniana dagli uomini di Behnam. A quel punto, Tahir parlerà al telefono con il padre di Kerim, che oltre a dirgli di aver sequestrato il suo avvocato, lo minaccerà dicendogli di non fare più nessuna indagine su di lui, altrimenti gliela farà pagare. Nel bel mezzo del dialogo, Behnam dirà a Tahir di aver scoperto che ha un figlio segreto. Per l’ennesima volta, quest’ultimo non si lascerà intimorire, infatti inviterà il rivale a farsi vivo con lui e Farah.

Riepilogo: Tahir ha deciso di fare da padre al piccolo Kerim

Negli episodi precedenti, Tahir si è affezionato sempre di più al piccolo Kerim, affetto da una rara malattia al sangue. Dopo che Farah, la madre del bambino, si è aperta sul suo passato, confessandogli di essere stata vittima di violenza da parte dell’ex, e di essere fuggita dall’Iran dopo averlo ucciso, Tahir l’ha sposata sia per farle ottenere la cittadinanza turca e per diventare il padre di Kerim.