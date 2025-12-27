Brutte notizie per i fan di Un Posto al Sole che credevano nella redenzione di Eduardo Sabbiese. Nelle prossime puntate l'uomo non si limiterà a tradire Clara, ma deluderà anche tutti coloro che avevano riposto fiducia in lui.

Negli episodi in onda dal 5 al 9 gennaio, Eduardo deciderà infatti di abbandonare la via della legalità e unirsi alla banda di Stella e di suo zio.

Un posto al sole, Eduardo Sabbiese torna da Clara ma il passato lo rincorre

Nelle prossime puntate di Upas, Eduardo sembrerà ravvedersi. L'uomo deciderà di chiudere con Stella e tornare dalla moglie, ma questo suo pentimento non durerà molto.

Tutto comincerà quando Rosa e Giulia proveranno a dargli una mano proponendogli un impiego a Palazzo Palladini. Nulla di prestigioso, solo la pulizia delle scale due volte a settimana, eppure un primo passo verso una vita da uomo onesto.

La notizia di dover affrontare un colloquio con Raffaele Giordano manderà però Eduardo su tutte le furie. L'idea di essere messo sotto esame per un lavoro così umile lo farà imbestialire. Nonostante la rabbia repressa, Sabbiese si presenterà comunque all'appuntamento col portiere, ma l'incontro si trasformerà in un fallimento totale.

Eduardo manterrà un atteggiamento sprezzante e arrogante con Raffaele per tutto il tempo, mettendo in difficoltà il portiere e lasciando Rosa allibita e profondamente delusa.

La fine di ogni speranza

Il fallimento del colloquio con Raffaele farà capire ad Eduardo che quella vita non fa per lui. Spinto dal bisogno di soldi facili, l'uomo si riavvicinerà a Stella. La donna non ci metterà molto a portarlo dalla sua parte e Sabbiese cederà alla sua proposta, accettando di entrare nella banda.

Un passo indietro pericoloso che lo riporterà dritto nel mondo della criminalità, vanificando ogni sforzo fatto per cambiare vita. Nel frattempo Damiano continuerà senza sosta le indagini sui furti nelle gioiellerie, ignaro del fatto che presto potrebbe doversi scontrare col suo migliore amico.

Il resto delle trame di Un posto al sole, dal 5 al 9 gennaio: Nunzio social manager, Gennaro disperato

Silvia affiderà a Nunzio il compito di curare la comunicazione social del Caffè Vulcano. Il giovane Cammarota accetterà senza esitazioni e proporrà una strategia "piccante" che lascerà tutti a bocca aperta.

Convinto di trovarsi davanti a forze ultraterrene, Okoro dirà tutta la verità agli inquirenti mettendo Gennaro in una posizione difficilissima. La prospettiva concreta del carcere si farà improvvisamente reale, gettando Gagliotti in uno stato di profonda angoscia. Messo alle strette, Gagliotti compirà un gesto disperato di cui non vengono svelati ulteriori dettagli.

Proprio quando tutto sembrava deciso, Raffaele cambierà idea rinunciando alla pensione.

Per Rosa sarà un colpo durissimo, dato che ormai si sentiva pronta a prendere il suo posto. Il dietrofront del portiere creerà scompiglio anche tra gli inquilini di Palazzo Palladini, disorientati da questa improvvisa inversione di rotta.