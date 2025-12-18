Arif apprenderà che Bahar sta vivendo con Sarp nella puntata de La forza di una donna di sabato 27 dicembre e sarà profondamente offeso: "Io per lei non ci sarò più".

Le anticipazioni tv rivelano che Ceyda inviterà a cena Arif e per caso gli dirà che Sarp si è trasferito da Enver e Hatice. Per lui sarà una notizia sconvolgente, soprattutto perché Bahar glielo ha tenuto nascosto quando si sono visti. Arif deciderà di chiudere con la sua amata perché si sentirà tradito.

La gioia di Ceyda per Arif ne La forza donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda sarà molto felice per il ritorno in libertà di Arif.

Per festeggiare la splendida notizia, la donna inviterà il suo amico a cena da lei e gli preparerà il suo piatto preferito. La serata inizierà molto bene e Arif si sentirà finalmente coccolato dalla sua cara amica. L'uomo apprezzerà la cucina di Ceyda e le farà i complimenti. I due parleranno di Yusuf e Arif spiegherà che suo padre si è così spaventato dopo l'arresto che è invecchiato all'improvviso. La cena, però, all'improvviso prenderà una piega diversa quando si parlerà di Bahar. Ceyda chiederà ad Arif quando la donna tornerà a casa e questo lo farà insospettire. "Come mai lo chiedi a me?", dirà l'uomo, "Non hai parlato con lei?". Ceyda cambierà umore e gli confesserà che ultimamente lei e la sua amica non si parlano.

Arif capirà immediatamente che è successo qualcosa tra Ceyda e Bahar e chiederà spiegazioni.

La cena di Arif e Ceyda finirà male

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 27 dicembre, Ceyda proverà ad essere vaga senza dare una risposta precisa ad Arif, ma lui insisterà. "L'hai incolpata per quello che è successo a Yeliz?", chiederà lui, rimproverando Ceyda. "Bahar ha sofferto molto, è appena tornata, non devi farla sentire in colpa", dirà Arif. A quel punto Ceyda preciserà che non ha mai accusato Bahar di qualcosa, ma rivelerà anche il motivo del suo litigio con l'amica. "Sarp è tornato e Bahar vive ancora con lui", dirà la donna mortificando Arif che non se lo aspettava. "Per colpa di Sarp Yeliz è morta e tu sei stato arrestato", dirà sconvolgendo Arif.

Quest'ultimo sarà molto deluso e arrabbiato, ma soprattutto deciderà di tagliare i ponti con Bahar: "Non ci sarò più per lei".

Perché Arif è così arrabbiato con Bahar?

Nelle puntate precedenti, quando Bahar era costretta a stare allo chalet con Sarp, Arif ha provato ad aiutarla a fuggire. In quell'occasione, i due non sono riusciti a scappare, ma Bahar per telefono ha promesso ad Arif che avrebbe trovato il modo di andare via di lì per stare con lui. Anche quando Bahar è tornata libera ed è andata a riabbracciare Arif gli ha detto che lo ha pensato continuamente. Tutto questo ha fatto credere all'uomo che ci sarebbe stato un futuro con la sua amata. Sapere che Bahar sta vivendo con Sarp e glielo ha nascosto, ha fatto sentire Arif come se fosse stato ingannato.