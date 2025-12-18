Nelle prossime puntate della soap Forbidden Fruit, ci sarà una svolta nella vita di Zehra Argun (Şafak Pekdemir) la figlia maggiore di Halit Argun (Talat Bulut). La ragazza diventerà una scrittrice, dopo essere stata lasciata anche dal nuovo fidanzato Caner Çelebi (Barış Aytaç).

Zehra cede al ricatto di Yildiz

Dopo aver divorziato da Kemal, Zehra si lascerà andare alla passione con Caner, per aver bevuto più del dovuto durante la festa di nozze di Alihan e Zeynep. In un primo momento, sia Zehra e Caner saranno convinti di aver commesso un grosso sbaglio ad andare a letto insieme, quindi decideranno di rimanere amici.

Tuttavia, Caner e Zehra faranno un passo indietro, intraprendendo una relazione segreta. Ben presto, Yildiz minaccerà la figliastra Zehra, dicendole di essere disposta a svelare ad Halit che lei e Caner stanno insieme, se non convincerà suo padre a tornare a casa.

Consapevole di scatenare la furia del genitore, Zehra cederà al ricatto della matrigna, per consentirle di riconquistare il marito. In precedenza, Halit si era allontanato dal tetto coniugale, per aver rischiato di perdere il figlio minore Emir per mano di Mustafa, il padre di Yildiz.

Zehra pubblica il suo romanzo, Halit su tutte le furie

Nella parte finale della seconda stagione, Caner lascerà Zehra, dopo averle chiesto di sposarlo e aver capito che non annuncerà mai il loro fidanzamento.

Quando saranno passati otto mesi, Zehra racconterà tutte le sue delusioni amorose in un suo libro, e per pubblicarlo si servirà dell’aiuto di Şahika, la nuova fidanzata del padre Halit.

Ben presto, Zehra farà la conoscenza di Akın Bilir, il proprietario di una libreria che accetterà di stampare il suo romanzo, ma in cambio le chiederà tanti soldi. Dopo non aver rispettato l’accordo con l’uomo, Zehra scatenerà la dura reazione del padre Halit, ma ben presto, apprenderà che il suo libro ha avuto tanto successo.

Riepilogo: Zehra era stata cacciata di casa dal padre Halit

Non è la prima volta che Zehra delude suo padre Halit. In passato, la giovane si era sposata in segreto con Sinan, l’ex amante di Ender.

Halit era andato su tutte le furie, appena la figlia maggiore gli aveva presentato Sinan come suo marito. L’imprenditore aveva cacciato Zehra e Sinan di casa, il quale intanto aveva pianificato la sua fuga da Istanbul con Ender, dopo averle detto di non aver smesso di amarla. Quest’ultima si era presa gioco del suo ex amante, per aver rivelato a Zehra che il marito era in procinto di partire con un’altra donna. Dopo aver scoperto che Sinan aveva sottratto il denaro della loro clinica per fuggire, Zehra aveva messo fine al loro matrimonio.