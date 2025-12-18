Ida Platano manca dagli studi di Uomini e donne da più di un anno, ma la sua vita sembra incuriosire ancora i fan del programma. Nell'ultima puntata di Casa Lollo del 2025, Lorenzo Pugnaloni ha svelato un retroscena che riguarda sia l'ex tronista che il suo più chiacchierato corteggiatore: la parrucchiera si sarebbe rifiutata di salutare Mario Cusitore in videochiamata, e lui non l'avrebbe presa affatto bene.

Il racconto sull'incontro sfiorato a Napoli

La frequentazione tra Ida e Mario è finita molto tempo fa, ma lei sembra nutrire ancora un certo risentimento per come sono andate le cose tra loro a Uomini e donne.

Stando a quello che ha raccontato Lorenzo Pugnaloni sul web, di recente Platano avrebbe trascorso alcuni giorni di vacanza a Napoli e durante questo soggiorno avrebbe pranzato nel ristorante gestito da un carissimo amico di Cusitore.

Il signor Ciro avrebbe avvisato l'ex corteggiatore della presenza della tronista nel suo locale e si sarebbe offerto per fare da tramite con una videochiamata.

Nonostante il "no" della parrucchiera, l'uomo si sarebbe messo in contatto con Mario ugualmente e avrebbe cercato di farlo parlare con la storica protagonista del dating-show.

"Lei si è rifiutata di salutarlo, e le sue amiche l'hanno spalleggiata. Lui è rimasto deluso da questo comportamento, anche perché è passato più di un anno dal loro ultimo incontro e pensava che lei si fosse rasserenata", ha detto l'esperto di gossip a Casa Lollo.

La reazione dell'ex tronista di Uomini e donne fa discutere

Ricapitolando, Ida avrebbe detto "no" a qualsiasi contatto con Mario, anche ad un semplice saluto in videochiamata tramite il cellulare di un amico di lui.

Pugnaloni ha aggiunto che Cusitore gli avrebbe confermato tutto al telefono e si sarebbe sfogato con lui sul comportamento che ha avuto Platano in quell'occasione.

"In effetti la sua reazione è stata strana. Non molto tempo fa è andata a prendere un caffè con un altro suo ex corteggiatore, Daniele, perché a Mario ha negato addirittura il saluto? C'è qualcosa sotto?", si è domandato l'esperto di gossip sulla storica protagonista di Uomini e donne.

La lunga assenza di Ida

L'ultima apparizione di Ida negli studi di Uomini e donne risale a settembre 2024: in quell'occasione la parrucchiera è stata ospite di una puntata e ha annunciato che non sarebbe rientrata nel parterre Over perché non si sentiva pronta a nuove frequentazioni.

Sono passati circa quindici mesi da queste dichiarazioni di Platano, e la situazione non è cambiata.

Nell'edizione 2025/2026, inoltre, l'ex dama non si è mai vista agli Elios e lo stesso vale per Mario, che invece ha lasciato volontariamente il cast la scorsa primavera.