A pochi giorni dalla fine del 2025, si può fare un piccolo bilancio sui personaggi di Uomini e donne che hanno regalato più emozioni al pubblico. Sul fronte Over, Mario Lenti ha monopolizzato gran parte della stagione in corso con le sue frequentazioni, in particolare quella altalenante con Gemma Galgani. Gli attuali tronisti, invece, sembrano non appassionare i telespettatori come sono riusciti a fare Gianmarco Steri e Martina De Ioannon negli ultimi dodici mesi.

Mario e le sue conquiste nel programma

La programmazione di Uomini e donne ricomincerà a gennaio (tra il 7 e il 12), per questo motivo i fan stanno commentando quello che è andato in onda quest'anno e quali sono stati i personaggi più rilevanti dell'ultima edizione.

Da settembre a dicembre, ad esempio, in studio e sui social si è parlato moltissimo di Mario e delle sue frequentazioni: il cavaliere, infatti, è sicuramente uno dei protagonisti della stagione 2025/26 del dating-show e lo è diventato puntata dopo puntata.

Cinzia, Magda, Annamaria, Marina e Barbara sono solo alcune delle dame che Lenti ha corteggiato negli ultimi quattro mesi, ma è soprattutto grazie alla conoscenza con Gemma che l'imprenditore è finito al centro delle dinamiche del trono Over.

Le uscite a cena, le liti, le riappacificazioni, i balli e i confronti che ha avuto con Galgani davanti alle telecamere, infatti, hanno reso Mario uno volti più influenti del cast di quest'edizione di U&D.

Gianmarco e Martina meglio dei tronisti in carica

Da quando è iniziata l'edizione 2025/26 di Uomini e donne, Maria De Filippi ha presentato al pubblico quattro tronisti.

Ad oggi, però, i fan sembrano poco interessati ai percorsi di Sara, Cristiana, Ciro e Flavio, e la conferma di ciò arriverebbe dagli ascolti delle puntate interamente dedicate a due tronisti della passata stagione.

La storia d'amore tra Martina e Gianmarco (nata poco dopo le rotture con Ciro e Cristina), infatti, è stata raccontata in due speciali seguitissimi e commentatissimi anche sui social.

Alla fine del 2025, dunque, si può dire che De Ioannon e Steri sono stati più influenti e di tutti gli altri ragazzi che si sono alternati sulla poltrona rossa durante l'anno.

Quando ricomincia Uomini e donne su Canale 5

Uomini e donne è in vacanza dallo scorso 19 dicembre, e anche le registrazioni sono in stand-by da un paio di settimane.

Stando a quello che è emerso nelle ultime ore, le riprese del dating-show dovrebbero ricominciare il 6 gennaio, invece le puntate inedite dovrebbero essere trasmesse su Canale 5 a partire da mercoledì 7 o da lunedì 12/01.

Il nuovo anno si aprirà con la scelta di Flavio e con l'ennesimo tentativo di Gemma di riavvicinarsi a Mario.