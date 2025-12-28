Le trame delle prossime puntate di Io sono Farah in programma dal 29 dicembre al 2 gennaio su Canale 5 raccontano che Mehmet darà appuntamento a Bade per una cena. Farah Ersadi (Demet Ozdemir) e Tahir, invece, sotterreranno l'ascia da guerra.

Mehmet prega Bade di raggiungerlo per cena

Ali Galip confiderà a Tahir che alcune operazione di polizia stanno minando la stabilità dell'organizzazione. Farah, intanto, lascerà Kerim in ospedale per portare alcune cose a casa del marito. Bade consiglierà alla protagonista di fingere di essere innamorata di Tahir davanti ai funzionari dell'immigrazione.

La dottoressa iraniana, a questo punto, parlerà al criminale, raggiungendolo al locale. I due sotterreranno l'ascia da guerra.

Mehmet, intanto, pregherà Bade di raggiungerlo per la cena mentre Farah apparirà in ansia per l'arrivo del donatore di midollo osseo per Kerim dalla Spagna. La protagonista apparirà sconvolta quando scoprirà che il benefattore è purtroppo deceduto. Tahir cercherà di rassicurare la moglie, dicendole che farà di tutto per salvare la vita al loro figlio. Il giorno seguente, Farah incontrerà Mehemet di nascosto. Il poliziotto farà capire alla dottoressa Ersadi che è l'unica che può incastrare Ali Galip per la morte del donatore.

Tahir e Farah si lasciano andare alla passione

Le anticipazioni rivelano che Tahir consegnerà alla polizia le prove che incastrano Kaan per l'omicidio di Alperen. Intanto Kerim, Gonul, Vera e Perihan prenderanno parte ad un picnic dove Farah subirà un'aggressione nel parcheggio. La guardia del corpo di Vera sventerà il rapimento della protagonista. Tahir deciderà di rimanere in casa per sorvegliare la moglie e Kerim. I due si lasceranno andare a dei momenti romantici complice un bicchiere di vino di troppo.

Infine Bade vorrà svelare a Farah l'identità dell'assassino del donatore se non venisse fermata da Bekir. L'avvocatessa deciderà di rivelare la verità a Mehmet.

Farah ha iniziato il trasloco dal suo vecchio appartamento

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Io sono Farah andati in onda a fine dicembre su Canale 5, la protagonista è apparsa in ansia per l'arrivo del donatore di midollo osseo di Kerim. La dottoressa ha iniziato il trasloco dal suo vecchio appartamento, restituendo le chiavi a Perihan. Intanto, gli ufficiali di stato civile hanno raggiunto Tahir per fargli alcune domande sul suo matrimonio. Qui hanno incontrato Yasemin che si è offerta di rispondere ad alcune domande. Quando Farah è arrivata ed ha visto la ragazza insieme agli ufficiali ha pensato di essere stata tradita. Infine Mehmet ha dato vita ad una retata molto importante, certo d'incastrare Tahir.