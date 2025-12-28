La pausa natalizia di Uomini e donne sta per finire: come ha anticipato la pagina Instagram di Amici News, la prossima registrazione del dating-show è prevista martedì 6 gennaio, quindi a circa tre settimane di distanza dall'ultima. Al rientro dalle vacanze, Gemma Galgani si ritroverà faccia a faccia con Mario Lenti e i fan sono curiosi di scoprire se cercherà ancora di riconquistarlo oppure se si rassegnerà dopo tanti rifiuti.

La data della prima registrazione del 2026

Dopo giorni di incertezza, è trapelata la data in cui il cast di Uomini e donne si ritroverà in studio per partecipare alla prima registrazione del 2026.

Stando a quello che si legge sul web in queste ore, le dama e i cavalieri del parterre torneranno agli Elios martedì 6 gennaio, quindi il giorno dell'Epifania.

Le ultime riprese che ci sono state risalgono al 16 dicembre, quindi la redazione ha concesso circa tre settimane di vacanza ai protagonisti dei troni Classico e Over di questa edizione.

I fan non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà tra i personaggi più chiacchierati al rientro dalla pausa natalizia, come si evolveranno le loro conoscenze e se ci saranno colpi di scena sin dall'inizio del nuovo anno.

Le anticipazioni dell'ultimo incontro negli studi di Uomini e donne

Le registrazioni di Uomini e donne si sono fermate lo scorso 16 dicembre, quindi risalgono a quasi due settimane fa le ultime anticipazioni che sono trapelate sui personaggi più amati del cast dell'edizione 2025/2026.

Nelle puntate che i fan vedranno in tv a partire da metà gennaio circa, si parlerà molto di Gemma e dell'ennesimo tentativo che farà per provare a riconquistare Mario.

Il cavaliere, però, deciderà di non cedere al corteggiamento della dama e lo ribadirà più volte davanti alle telecamere.

L'imprenditore, inoltre, inizierà a frequentare un'altra signora del parterre e la bacerà, dimostrando a Galgani che tra loro non ci potrà essere più nulla.

Il faccia a faccia dopo la pausa

Nel corso della registrazione di Uomini e donne che ci sarà il 6 gennaio, dunque, Gemma e Mario si rivedranno dopo quasi tre settimane e probabilmente saranno messi a confronto.

La dama potrebbe richiedere un ennesimo faccia a faccia con il cavaliere per il quale ha perso la testa all'inizio della stagione, magari per fare chiarezza sul loro rapporto una volta per tutte.

Al rientro dalle vacanze di Natale, però, sarà dato spazio anche ai tre tronisti del cast (Flavio si è fidanzato con Nicole a metà dicembre) e al loro percorso di avvicinamento alla scelta: Cristiana, in particolare, potrebbe prendere una decisione tra Ernesto e Federico già nel corso delle prime riprese del 2026.