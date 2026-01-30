‘Don Matteo’ si conferma protagonista della serata televisiva, registrando un risultato di ascolto significativo su Rai1. La fiction ha ottenuto una quota di share pari al 23,4%, posizionandosi al vertice della classifica degli ascolti. Questo risultato evidenzia la costante popolarità della serie, che continua a raccogliere consensi tra il pubblico italiano.

‘Don Matteo’ guida la classifica degli ascolti

La puntata trasmessa su Rai1 ha raccolto un ampio seguito, confermando la forza del format e la fedeltà degli spettatori. Il dato del 23,4% di share rappresenta un traguardo importante, soprattutto in un contesto televisivo caratterizzato da una forte competizione tra le reti generaliste.

La fiction, ormai punto di riferimento del palinsesto serale, si è distinta per la capacità di mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Il successo della fiction e il confronto con la concorrenza

Il risultato ottenuto da ‘Don Matteo’ su Rai1 si traduce in una netta supremazia rispetto agli altri programmi in onda nella stessa fascia oraria. La serie, che da anni racconta le vicende di un parroco-detective in una piccola comunità, continua a essere apprezzata per la qualità della narrazione e per l’interpretazione dei suoi protagonisti. Il dato di ascolto conferma la solidità del prodotto e la sua capacità di attrarre un pubblico trasversale.

Chi è Don Matteo

‘Don Matteo’ è una fiction italiana prodotta da Lux Vide e trasmessa su Rai1 dal 2000.

La serie vede come protagonista il personaggio di Don Matteo Bondini, interpretato da Terence Hill nelle prime tredici stagioni e successivamente da Raoul Bova. Il racconto si sviluppa attorno alle indagini e alle vicende umane che coinvolgono la comunità di Spoleto, offrendo un mix di giallo, commedia e temi sociali.