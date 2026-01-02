Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 12 al 16 gennaio 2026 rivelano che Rosa comincerà a essere stufa delle continue ingerenze da parte di Adelaide nella sua relazione con Marcello Barbieri.

Questa volta, però, la giornalista si ritroverà a fare una scelta che si preannuncia drastica e che finirà per sconvolgere il suo attuale fidanzato.

Intanto Roberto verrà messo alle strette da Fulvio in merito al suo legame con Mario e, a quel punto, deciderà di confessare la verità in merito alla relazione che c'è stata in passato con il barista.

Adelaide scrive una lettera a Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 12-16 gennaio 2026

Dopo essere stata smascherata da Marcello, Adelaide si dirà pronta a prendersi le sue responsabilità e deciderà di rinchiudersi in un convento per un po' di tempo, così da espiare i suoi peccati.

Marcello e Rosa tireranno così un sospiro di sollievo e si diranno finalmente pronti a viversi la loro storia d'amore in tranquillità.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: la contessa non avrà alcuna intenzione di farsi da parte e ancora una volta tornerà a essere presente nella vita del suo ex fidanzato, mandandogli una lettera che lo metterà in crisi.

Marcello metterà al corrente Rosa della lettera che ha ricevuto e, tra i due ci sarà l'ennesimo momento di tensione.

Rosa Camilli fa una scelta che sconvolge Marcello Barbieri nei prossimi episodi de Il Paradiso 10

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 12 al 16 gennaio rivelano che questa volta sarà Rosa Camilli a prendere in mano le redini della situazione, al punto da fare una scelta che si preannuncia inaspettata e sconvolgente in primis per Marcello.

Di cosa si tratta? Al momento le trame della soap non svelano ulteriori dettagli in merito alla decisione della giovane giornalista del Paradiso Market.

Intanto Fulvio si ritroverà a indagare sul legame tra Roberto e Mario: per lui arriverà il momento di scoprire come stanno davvero le cose, dato che Landi confesserà di aver avuto una relazione con il barista, attualmente impegnato con Caterina.

Mario aveva scosso Roberto Landi dopo il suo ritorno a Milano

Negli episodi precedenti della soap opera, Mario era tornato a Milano dopo un periodo di assenza e aveva annunciato il suo fidanzamento con Caterina Rinaldi.

Una scelta che aveva lasciato senza parole Roberto, dato che tra i due in passato vi era stata una relazione clandestina che avevano vissuto in gran segreto.

Roberto aveva provato a parlare con Mario per capire il perché di questa sua decisione e di questa nuova vita, senza però ottenere risposte plausibili e accettabili.