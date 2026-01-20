Nell’appuntamento serale della soap turca Io sono Farah in programmazione su Canale 5 martedì 27 gennaio 2026, Behnam Azadi (Feyyaz Duman) sarà felice di aver raggiunto il suo obiettivo. In particolare, l’iraniano crederà erroneamente di aver messo fine all’esistenza del nemico Tahir Leksiz (Engin Akyürek), nel bel mezzo di uno scontro.

Behnam fa cadere Tahir giù da un palazzo, Farah disperata per la morte del marito

Farah (Demet Özdemir) supplicherà a Behnam di lasciare in pace Tahir inutilmente. L’iraniano sarà determinato a uccidere il rivale, per essersi avvicinato a Farah.

Ben presto, si assisterà a uno scontro fisico tra Behnam e Tahir. Quest’ultimo, invece di lasciare cadere il suo rivale giù da un palazzo in costruzione, lo aiuterà a risalire. A quel punto, invece di essere riconoscente al nemico, Behnam approfitterà dell’occasione per far cadere Tahir nel vuoto, durante la colluttazione.

Mentre Tahir atterrerà su un mucchio di sabbia illeso, Behnam sarà convinto di averlo ucciso. Appena verrà a conoscenza della morte del marito, Farah sprofonderà nella disperazione.

Behnam manda il piccolo Kerim in Iran, Farah tenta di togliersi la vita

In seguito, Farah affronterà Behnam, e gli dirà di non poterla più ricattare, adesso che si è sbarazzato finalmente di Tahir.

L’iraniano farà ricredere subito la sua ex, quando le comunicherà di aver mandato loro figlio Kerim (Rastin Paknahad) in Iran.

La situazione degenererà, poiché sopraffatta dal dolore, Farah deciderà di togliersi la vita tagliandosi le vene.

Riepilogo: Tahir ha preso in ostaggio la moglie Farah

In precedenza, dopo essere stato scagionato grazie alla testimonianza del commissario capo Mehmet, Tahir ha preso in ostaggio Farah, per costringerla a dirgli il vero motivo per cui è tornata insieme all’ex Behnam. L’ex detenuto ha rischiato grosso, per aver ignorato l’atto restrittivo emesso proprio dalla moglie nei suoi confronti, per impedirgli di avvicinarsi a lei e al piccolo Kerim. Durante il faccia a faccia con il marito, Farah gli ha ribadito di voler divorziare, dopodiché l’ha colpito alla testa ed è tornata da Behnam, con la convinzione che fosse l'unico modo per continuare a proteggere suo figlio Kerim.