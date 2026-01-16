Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in onda a breve su Canale 5 raccontano che Mehmet si risveglierà dal coma dopo il colpo di pistola ricevuto alla testa. L'uomo riuscirà a far uscire Tahir di prigione, rivelando agli inquirenti che non era stato lui a sparargli. Il criminale finalmente libero rapirà Farah, deciso a scoprire come mai ha dato una seconda chance a Behnam.

Mehmet esce dal coma

Mehmet uscirà dal coma un anno dopo da quando è stato colpito alla testa da uno sparo da Orhan. Il commissario racconterà agli inquirenti che non era stato Tahir a sparagli.

Il criminale, a questo punto, verrà rimesso in libertà. Una volta libero, l'uomo avrà intenzione di riallacciare i rapporti con Farah trasferitasi in casa di Behnam con il piccolo Kerim, ormai guarito dal brutto male grazie ad un trapianto di midollo osseo. La protagonista inviterà Tahir a non avvicinarsi a lei in quanto ricattata da Behnam, in grado dimostrare la sua colpevolezza nell'omicidio di Ali Galip.

Tahir rapisce Farah

Le anticipazioni rivelano che Behnam farà uscire Farah dalla camera da letto per portarla con sé in un negozio di abiti. Una volta rinchiusa nel camerino, la madre di Behnam consegnerà alla protagonista dei soldi ed alcuni gioielli per farla fuggire il più velocemente possibile dalla Turchia.

Ma Farah non accetterà la proposta, non volendo separarsi da Kerim, ormai sotto controllo del padre. All'uscita del negozio, la protagonista verrà sequestrata da Tahir nonostante un atto restrittivo emanato nei suoi confronti. Il criminale convincerà la dottoressa iraniana a raccontargli tutta la verità sulla sua decisione di vivere con Behnam. La donna racconterà una bugia a Tahir quando gli dirà di aver concesso una seconda chance al padre di suo figlio. Il pubblico scoprirà che Farah è stata obbligata a dire delle bugie dopo essere stata picchiata, abusata e vessata dal giorno in cui Tahir è stato arrestato. La dottoressa ometterà di raccontare all'uomo di vedere Kerim solo per pochi minuti al giorno e di averlo incontrato dopo molti mesi dalla sua guarigione.

Al termine dell'incontro, Farah romperà un vaso in testa a Tahir che crollerà a terra svenuto. La donna correrà a casa per evitare le ire di Behnam.

Tahir e Farah si sono ritrovati in tribunale

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Io sono Farah andati in onda a metà gennaio su Canale 5, Tahir e Farah si sono trovati faccia a faccia in tribunale un anno dopo l'operazione che ha coinvolto Ali Galip e Orhan. La protagonista ha avviato le pratiche del divorzio a cui suo marito si è opposto con grande fermezza. Il pubblico ha assistito ad un flashback che ha mostrato cos'era accaduto tra Ali Galip, Mehmet e Tahir un anno prima.