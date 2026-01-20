Gli spoiler degli episodi turchi di Io sono Farah previsti prossimamente su Canale 5 raccontano che Vera farà una rivelazione inaspettata su Mehmet e Tahir a Behnam. La donna confiderà che il criminale e il commissario sono fratelli e che Ali Galip aveva ucciso i loro genitori.

Mehmet non ha ricordi dell'agguato

Mehmet uscirà dal coma dimostrando di avere dei buchi di memoria a distanza di un anno dallo sparo alla testa ricevuto da Orhan. L'uomo cercherà di sforzarsi per ricordare i momenti del suo attentato ma senza riuscirci. Il commissario, a questo punto, deciderà di fidarsi di Tahir anche se il loro rapporto si incrinerà quando quest'ultimo utilizzerà un suo fascicolo per entrare in possesso del 3% delle quote della Azadi Akinci.

Mehmet troverà rifugio tra le braccia di Bade, la quale prometterà di aiutarlo. L'avvocatessa porterà l'uomo nel garage dov'era stato colpito alla testa per suscitare i suoi ricordi. Lo stratagemma non avrà il risultato sperato anche se Mehmet si renderà conto che l'attentatore ha utilizzato la sua arma da fuoco per colpirlo.

Vera informa Behnam che il commissario e Tahir sono fratelli

Le anticipazioni rivelano che Bade rassicurerà Mehmet, cantandogli la ninna nanna che cantava la sua defunta madre. Il commissario si ricorderà che la donna qualche mese prima di morire attendeva un fratellino.

Vera, intanto, farà una clamorosa rivelazione a Behnam. La donna rivelerà che Tahir non è altro che il fratello di Mehmet e che Ali Galip aveva ucciso i loro genitori.

Il criminale dimostrerà di essere all'oscuro di tale particolare poiché all'epoca dei fatti era solo un neonato mentre il commissario aveva rimosso ogni ricordo fino alla ninna nanna cantata da Bade.

Behnam ha scoperto che Kerim è il suo vero figlio

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a metà gennaio in televisione, Tahir ha localizzato il luogo in cui è tenuta prigioniera Farah ma non è riuscito a raggiungerla in quanto Ali Galip e Behnam l'hanno incastrato del tentato omicidio di Mehmet. Quest'ultimo è finito in coma per opera di un medico compiacente mentre Tahir è stato arrestato. Bade è apparsa certa che il criminale fosse estraneo alla vicenda e per questo ha affrontato Ali Galip.

Behnam, intanto, ha scoperto che Kerim è il suo vero figlio dopo aver effettuato il test di paternità. L'uomo ha portato il bambino in Iran mentre Farah ha convinto una domestica a lasciarle il telefono per mettersi in contatto con Bade. Quest'ultima e Gonul sono corse in aiuto della protagonista.

Il pubblico, a questo punto, ha assistito ad un salto temporale di un anno. Tahir è uscito di prigione grazie alla deposizione di Mehmet, che ha riaperto gli occhi.