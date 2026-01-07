Nei prossimi episodi della soap turca Io sono Farah, Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) avrà la peggio durante uno scontro fisico con il nuovo nemico Behnam Azadi (Feyyaz Duman), il padre biologico del piccolo Kerim (Rastin Paknahad).

Tahir arrestato, Behnam rapisce Farah e il piccolo Kerim

Ben presto, Tahir rischierà di perdere la moglie Farah, la quale sarà vittima di un agguato armato mentre si troverà nell’automobile di Bekir con Bade. Mentre quest’ultima diventerà sterile dopo essere stata operata, Farah uscirà dall'attentato praticamente illesa.

In seguito, Tahir stringerà un’alleanza con il commissario capo Mehmet, per incastrare Ali Galip. Orhan ferirà gravemente il figlio adottivo Mehmet, appena scoprirà che è lui il misterioso agnello nero. Tahir invece rinuncerà a uccidere il boss Ali Galip, dopo avergli puntato la sua pistola contro.

Successivamente, si assisterà a un salto temporale di un anno. Tahir si troverà in carcere, con l’accusa di tentato omicidio di Mehmet, e si rifiuterà di concedere il divorzio a Farah, la quale vorrà allontanarsi dal marito per proteggerlo dall’ex Behnam. A proposito di quest’ultimo, rapirà Farah e il piccolo Kerim per sottoporre il bambino a un test di DNA, e scoprire se sia davvero suo figlio. Le anticipazioni turche, rivelano che Farah continuerà a respingere Tahir, anche quando verrà scarcerato grazie alla testimonianza di Mehmet, il quale assicurerà che l’ex criminale si era alleato con lui, appena si risveglierà.

Ali Galip muore, Tahir determinato a riconquistare Farah

Intanto, tutti, tranne Bade, Gonul e Farah, crederanno che Ali Galip sia scomparso nel nulla, dopo la scoperta dei suoi traffici. In realtà, il boss morirà per mano di Gonul, la quale lo colpirà alla testa per impedirgli di uccidere la nipote Bade. Behnam invece, continuerà a tenere prigioniera Farah in una stanza, e le consentirà di vedere il figlio Kerim solo attraverso un monitor. Spazio anche a Rahsan, la madre di Behnam, che escogiterà un piano per sbarazzarsi di Farah.

In seguito, determinato a riconquistare la moglie, Tahir si scontrerà con Behnam in un edificio in costruzione, e rischierà di farlo precipitare nel vuoto. Appena Tahir lo salverà, il padre di Kerim lo spingerà a tradimento, ma per fortuna cadrà sopra un accumulo di sabbia.

Riepilogo: Tahir ha confessato a Farah che il padre di Kerim è vivo

Di recente, Tahir ha avviato una ricerca per trovare un donatore di midollo osseo per il piccolo Kerim in Iran. Grazie al suo avvocato, Tahir ha scoperto che Behnam, il padre biologico del bambino, non è affatto morto come Farah crede ed ha altri figli. In seguito, Tahir ha spiazzato la moglie, rivelandogli che in realtà il suo ex marito Behnam è vivo e vegeto.