Durante le vacanze di Natale c'è chi è tornato a sperare in un ritorno di fiamma tra due amatissimi ex protagonisti di Uomini e donne. In rete si vocifera che Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi potrebbero essersi riavvicinati nel corso di una vacanza sulla neve, e un like del fratello di lui ad una foto della ragazza potrebbe confermarlo. L'ex tronista, però, ha un po' glissato sull'argomento ricordando ai fan che sono passati molti anni dalla fine di un amore nel quale continuano a credere.

Gli indizi raccolti dai fan di Uomini e donne

Sono di Nilufar le unghie rosse che si sono intraviste in un video che Giordano ha postato su Instagram durante le vacanze di Natale?

Tra i fan di Uomini e donne c'è chi se lo è chiesto per giorni, soprattutto dopo che il fratello del ragazzo ha messo "mi piace" alle foto che l'ex cognata ha pubblicato dalla località di montagna dove si trovava.

Gli ex protagonisti del dating-show non si sono esposti in maniera diretta sulle voci che stanno circolando sul loro attuale legame, e questo non sta facendo altro che alimentare le speranze di chi li vorrebbe di nuovo in coppia.

Si dice, inoltre, che Giordano sarebbe tornato single da poco, e anche questo potrebbe avvalorare la tesi secondo la quale si starebbe riavvicinando alla donna che lo ha scelto in tv diversi anni fa.

Il commento ironico di Nilufar

Da giorni sul web si sta parlando di un presunto riavvicinamento tra Nilufar e Giordano, e lei è sembrata divertita dalle voci che stanno impazzando a riguardo.

Ad un fan che su TikTok le ha scritto di tornare insieme all'ex fidanzato, infatti, la storica tronista di Uomini e donne ha risposto: "Ma sono passati anni, io vi amo che non vi arrendete".

Nessuna smentita diretta, dunque, ma neppure una conferma da parte della giovane che oggi è un'affermata influencer e solo su Instagram vanta più di 1,2 milioni di follower; Giordano, invece, lavora principalmente come dj e suona nelle discoteche di tutta Italia.

Il parere degli utenti di X

Quelli che in rete sono chiamati i Gilufar (il nomignolo che è stato creato dai fan di Uomini e donne unendo i nomi Giordano e Nilufar), dunque, nell'ultimo periodo sono tornati al centro dell'attenzione loro malgrado.

Su X c'è chi ha ammesso di aver riguardato tutto il percorso che i due hanno fatto nel dating-show nel 2018, ma anche la loro tormentata partecipazione a un'edizione Vip di Temptation Island.

"Dopo il ritorno di Martina e Gianmarco (i Coatters), nulla è impossibile", "Io spero tanto che sia tutto vero", "Sarebbe epico se tornassero insieme anche loro", "Manifestiamo tutti insieme, magari succede", si legge sui social in questi giorni.