Emre non riuscirà a perdonare Ceyda nella puntata de La forza di una donna di lunedì 5 gennaio: l'uomo non potrà ignorare che la sua ex gli ha mentito sul fatto che ha un figlio.

Le anticipazioni tv rivelano che Ceyda cercherà un confronto con Emre, ma la sua buona fede non sarà premiata. La donna tornerà a casa in lacrime, ma Enver sarà pronto a consolarla. Il sarto avrà un lavoro da offrire a Ceyda visto che ci sarà un grosso ordine di camicie da confezionare.

Dura reazione di Emre a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Ceyda non ci sarà pace, perché Emre scoprirà che Arda è suo figlio.

L'uomo la prenderà molto male e andrà a bussare a casa della sua ex in cerca di spiegazioni. Emre sarà molto diretto con Ceyda e praticamente non la lascerà quasi parlare. Lei si limiterà a dirgli che non gli ha mai parlato di suo figlio perché non sarebbe cambiato niente nella sua vita: "Lo avresti preso con te? Mi avresti sposata?", chiederà Ceyda. Emre, tuttavia, continuerà a dubitare di lei e le dirà chiaramente che pensa che sia un'opportunista: "Cosa vuoi da me?" dirà lui, "Sei venuta al mio locale dopo molti anni, stai tramando qualcosa". Ceyda sarà molto ferita dalle insinuazioni di Emre e lascerà passare qualche giorno di silenzio. Per lei, arriverà anche un momento di gioia quando Bahar andrà a riabbracciarla e almeno tra loro le cose si risolveranno presto.

Ceyda, però, continuerà a ripensare alle accuse di Emre e penserà di poter ricucire il rapporto con lui andando a parlarci quando le acque si saranno calmate.

Aspettative deluse per Ceyda, Enver proverà ad aiutarla

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 5 gennaio, Ceyda andrà da Emre sperando di poter recuperare con lui. La donna si siederà e gli parlerà con calma, dicendogli che ha compreso la sua rabbia, ma ribadendo che lei non ha mai voluto niente da lui. Ceyda assicurerà a Emre che non aveva nessuna brutta intenzione e che il lavoro al suo locale è stato un caso. "Voglio solo una cosa da te", dirà la donna, "Che non pensi male di me e torniamo ad essere amici". Pur vedendo Ceyda in lacrime, però, Emre non potrà dimenticare e non riuscirà a fare finta di niente.

Delusa, la donna andrà via, ma Enver sarà pronto a consolarla. Il sarto spiegherà a Ceyda che ha ricevuto un grosso ordine di camicie e le chiederà di aiutarlo.

Chi ha detto a Emre che ha un figlio?

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, è emersa tutta la verità sul figlio di Ceyda ed Emre. Tutto è partito da Idil che ha origliato una conversazione di Enver e Hatice e ha scoperto che suo cugino ha un figlio. La ragazza non ne ha parlato con Emre, ma ha spifferato tutto a Sirin che non ha perso occasione per ricattare Ceyda. Hatice ha mandato Idil via da casa sua e la ragazza è andata da suo cugino. Emre ha capito che Ceyda gli ha tenuto nascosto suo figlio per anni ed è andato su tutte le furie. L'uoom è andato ad affrontare Hatice e Enver che gli hanno confermato la buona fede di Ceyda, ma questo non è bastato a calmarlo.