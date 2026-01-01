Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4 rivelano che Lope porterà Tono alla tenuta dopo averlo ritrovato pieno di ecchimosi. In questa circostanza, il giovane incontrerà sua madre Simona, alla quale dirà di non voler avere niente a che fare con lei.

Lope nasconde Tono nella stanza di Samuel

Padre Samuel farà la conoscenza di Tono, un uomo lasciato dalla moglie che ha chiesto ospitalità al rifugio. Candela capirà subito che quel ragazzo di cui parla il prelato non è altro che il figlio di Simona.

L'operaio pretenderà di mantenere il massimo riserbo sulla sua situazione economica, non avendo intenzione di fare pace con la madre, rea di averlo abbandonato quand'era piccolo.

Tono fuggirà dal rifugio più volte a causa del suo temperamento attaccabrighe. Un giorno, il giovane si inoltrerà nel marchesato di Lujan dove verrà rivolto pieno di ecchimosi da Lope. Il cuoco porterà il figlio di Simona nella camera di Samuel dove verrà coricato su un lettino. Il prelato si impegnerà come Lope, Candela e Vera a nascondere a Simona che suo figlio si trova a La Promessa. Il segreto verrà mantenuto anche quando Ramulo scoprirà tutto.

Simona incontra suo figlio ma lui non vuole avere niente a che fare con lei

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Simona entrerà in camera di Samuel, trovandosi faccia a faccia con suo figlio. Tono capirà di non essere nella casa parrocchiale ma nell'ala della servitù de La Promessa. L'operaio cercherà di allontanarsi se le forze non gli venissero meno. Tono ribadirà a sua madre di non aver nessuna intenzione di perdonarla per averlo lasciato a sua zia Luisa per tanti anni. Simona rimarrà sconvolta dalle parole del figlio e accuserà tutti i suoi amici di averla ingannata. Nonostante questo, la cuoca cercherà in di più un'occasione di fare pace con Tono per raccontargli la verità dei fatti.

Manuel ha cercato di impedire la partenza di Curro da La Promessa

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine dicembre 2025 su Rete 4, Manuel ha cercato in tutti i modi di aiutare Curro ad impedire il suo allontamento dalla tenuta senza ottenere alcun sopporto da parte della famiglia. Il giovane ha pregato il padre di cambiare idea poiché suo fratello. Alonso è apparso irremovibile e per questo Curro ha lasciato la tenuta per dirigersi a casa di Ramona, pronta ad ospitarlo. Nel frattempo, Burdina ha avvertito Alonso che Cruz rischia la pena capitale e l'ha invitato a trovare un legale in grado di aiutarla dalla pesante accusa. Infine Teresa e Padre Samuel hanno fatto la conoscenza di Tono, un saldatore abbandonato dalla famiglia.