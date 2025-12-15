Emre scoprirà che ha avuto un figlio da Ceyda nelle prossime puntate de La forza di una donna e sarà molto deluso da lei.

Le anticipazioni tv rivelano che Emre arriverà ad insinuare che Ceyda abbia un piano per incastrarlo. Enver e Hatice non potranno sentir parlare male della loro amica in casa loro e chiederanno a Emre di chiarire direttamente con lei.

Segreto scoperto a La forza di una donna: Idil saprà che Emre è padre

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Idil scoprirà che Emre è il padre del figlio di Ceyda e inizieranno i guai.

La ragazza faticherà a tenere la bocca chiusa, ma per qualche giorno ci riuscirà e proverà a sfruttare la situazione a suo vantaggio. Essendo a conoscenza di una segreto così importante, Idil coglierà l'occasione per ricattare Sirin chiedendole dei soldi. Quando la figlia di Hatice si rifiuterà, Idil le dirà che Emre è il padre di Arda e potrebbe farlo riavvicinare a Ceyda in un battito di ciglia. Sirin sarà furiosa, ma anche lei userà tutto a suo favore, provocando Ceyda e dicendole che sa quello che sta nascondendo a Emre. Per la ex cantante sarà una grande delusione, perché aveva parlato solo con Bahar della paternità di suo figlio e accuserà la sua amica di averla tradita. Solo dopo diversi litigi in famiglia, emergerà che è stata Idil ad origliare la conversazione di Enver e Hatice e a mettere in pericolo il segreto.

La reazione di Enver sarà dura: Idil dovrà lasciare immediatamente la sua casa perché hanno perso la fiducia in lei.

Idil di nuovo senza casa dopo l'addio di Hatice

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Idil andrà da Emre per spiegargli che Hatice l'ha mandata via. La ragazza non gli dirà esattamente che Arda è suo figlio, ma si limiterà a dire che ha sentito una cosa molto importante che non doveva sentire e che riguarda lui e Ceyda. Erme farà mente locale e rimetterà insieme i pezzi, capendo tutto da solo. In preda all'agitazione, l'uomo andrà a casa di Hatice e Enver per avere conferma di essere il padre di Arda. L'uomo sarà furioso con Ceyda e insinuerà che lei abbia un piano ben preciso e che sia andata a lavorare al locale per sposarlo o estorcergli dei soldi.

Enver comprenderà l'agitazione, ma non tollererà che si parli male di Ceyda in casa sua. L'uomo inviterà Emre ad affrontare la questione direttamente con la madre di suo figlio.

Ceyda e il suo lavoro da Emre dopo la morte di Yeliz

Nelle puntate precedenti, Emre ha assunto Ceyda e Hatice al suo locale. A spingerlo in questa direzione sono stati Arif e Enver, preoccupati per la salute mentale di Ceyda. Dopo aver perso Yeliz, infatti, la donna era in pessime condizioni e non avendo neanche l'appoggio di Bahar si stava lasciando andare troppo. Arif e Enver hanno pensato che un lavoro l'avrebbe aiutata e così è stato. Ceyda, tuttavia, non ha mai voluto parlare con Emre del fatto che ha avuto un figlio da lui.