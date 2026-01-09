Nelle puntate della terza stagione della soap turca La forza di una donna, ci sarà l’uscita di scena di Munir (Caner Candarlı) e di Piril Nalbantoğlu (Ahu Yağtu), appena i due protagonisti Bahar Cesmeli (Ozge Ozpirincii) e il marito Sarp (Caner Cindoruk) torneranno insieme.

Hatice non sopravvive a un incidente stradale a causa di un infarto

Nel finale della seconda stagione, Bahar, Hatice e Sarp saranno vittime di un incidente, che causerà Arif (Feyyaz Duman) con la sua automobile per una distrazione. Mentre quest’ultimo avrà soltanto qualche graffio, Hatice (Bennu Yıldırımlar) perderà la vita, dopo essere stata in terapia intensiva e aver avuto un infarto.

Prima di morire, Hatice chiederà al marito Enver (Serif Erol) di prendersi cura della figlia Sirin (Seray Kaya).

A essere coinvolti nel terribile incidente d’auto, sarà anche la famosa scrittrice Fazilet (Hümeyra), la quale si sentirà profondamente in colpa per il figlio Raif (Sinan Helvacı), costretto a stare in una sedia a rotelle da anni.

Piril sorprende Sarp e la prima moglie dormire insieme in ospedale

Nel contempo, a catturare l’attenzione, sarà anche Munir, che deciderà di andarsene via da Istanbul per dimenticare il suicidio del fratello Azmi. A seguito dell’omicidio del padre Suat (Mehmet Gazanfer Unduz), Piril invece partirà insieme ai figli gemelli Alì e Ümer per rifarsi una nuova vita altrove, dopo aver sorpreso il marito Sarp e Bahar dormire insieme durante il ricovero in ospedale.

I telespettatori di Canale 5, quindi assisteranno al ritorno di fiamma di Sarp e Bahar, la quale deciderà finalmente di perdonare il marito e di salvare il suo matrimonio soprattutto per il bene dei loro figli Nisan (Kubra Suzgun) e Doruk (Ali Semi Sefil), che da tanto sognavano una famiglia completa.

Riepilogo: Bahar ha comunicato a Sarp di non riuscire a perdonarlo

Di recente, Bahar e Sarp hanno avuto un intenso confronto sul loro rapporto. In particolare, anche se il marito le ha assicurato di non avere alcuna colpa per ciò che è successo in passato, ovvero per aver abbandonato lei e i loro figli, Bahar gli ha detto di non accettare delle cose. La donna si è sfogata, ammettendo al marito non riuscire a perdonarlo, pur riconoscendo che ha dovuto fare tanti sforzi per sopravvivere.

Appena Bahar non gli ha nascosto di non poter dimenticare ciò che è successo tra lui e Sirin lasciandosi andare alle lacrime, Sarp le ha ribadito ancora una volta che la sua sorellastra ha mentito. Per concludere, Bahar ha fatto un passo indietro, per aver perdonato Sarp, ma soltanto come padre dei suoi figli.