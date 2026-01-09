Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 raccontano che Pia apparirà molto in ansia quando suo figlio Diego scomparirà nel nulla. Il bambino verrà ritrovato da Ana per la gioia della madre. Vera, a questo punto, inizierà a credere che la moglie di Ricardo sia dietro alla sparizione di Diego per ingraziarsi lo staff della tenuta.

Il piccolo Diego scompare nel nulla

Pia si preoccuperà moltissimo quando suo figlio Diego scomparirà mentre stava giocando per strada. Ricardo e Romulo cercheranno di aiutare la donna a rintracciare il figlioletto, che nel frattempo aveva affidato ad una bambinaia residente nel marchesato pur di continuare a lavorare a La Promessa.

Ana, la moglie di Ricardo, ritroverà Diego sano e sano. Pia inizierà a mostrare una certa gratitudine nei confronti della rivale. La domestica cambierà atteggiamento nei confronti di Ana con grande gioia di Santos, speranzoso di un ritorno di fiamma dei suoi genitori. Il comportamento della signora Pelicer susciterà alcuni sospetti. Vera crederà che la donna stia cercando ingraziarsi lo staff della tenuta dopo aver ripensato ad alcuni suoi gesti.

Vera crede che Ana abbia fatto scomparire il figlio di Pia

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Vera crederà che Ana abbia fatto sparire Diego per sotterrare l'ascia di guerra con Pia. Anche Teresa avvalorerà l'ipotesi della sua collega, raccontando che la moglie di Ricardo aveva chiesto un permesso per uscire prima dal suo posto di lavoro il giorno della scomparsa di Diego.

Curro ha fatto ritorno a La Promessa come lacchè

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a inizio gennaio su Rete 4, Curro (Xavi Lock) ha fatto ritorno alla tenuta dopo aver chiesto ad Alonso di assumerlo come semplice lacchè. Il ragazzo è apparso intenzionato a indagare sulla morte di Jana, sicuro che non sia stata Cruz a ucciderla. Il domestico ha raggiunto la stanza della sorella dove ha iniziato a setacciare i suoi oggetti personali, venendo scoperto da Pia. Quest'ultima ha accettato di aiutare Curro nelle sue indagini.

Nel frattempo, Leocadia è apparsa arrabbiata con Alonso per aver permesso a Curro di rimanere alla tenuta. La donna ha informato di voler lasciare immediatamente il palazzo e per questo ha chiesto a Petra di organizzare i bagagli a lei e sua figlia Angela.

Infine Candela ha scoperto che il figlio di Simona è ospite del rifugio di bisognosi gestito da Padre Samuel. La cuoca ha fatto una visita a Tono (Alvaro Quintana), scoprendo che è stato abbandonato dalla moglie e dai figli. Il ragazzo ha chiesto alla donna di non dire nulla del suo arrivo a Simona.