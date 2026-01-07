Nel finale della soap turca La forza di una donna, si assisterà alla tragica fine di Hatice, che non riuscirà a sopravvivere dopo aver avuto un incidente stradale. La persona più sconvolta di tutti sarà la figlia Sirin, la quale sarà profondamente rammaricata per tutto ciò che ha fatto alla madre.

Sarp e Hatice vengono ricoverati in terapia intensiva

Prossimamente, Bahar si sentirà male, e sua madre Hatice insisterà per farla visitare da un medico. A quel punto, Arif si offrirà disponibile per accompagnare Bahar in ospedale con la sua automobile, in cui saliranno anche Hatice e Sarp.

Durante il tragitto, Arif si distrarrà ascoltando una conversazione tra Bahar e Sarp e finirà per passare con il semaforo rosso. Purtroppo, il veicolo si scontrerà con altri due mezzi, causando un terribile incidente stradale.

Mentre Arif riporterà delle lievi ferite, Sarp e Hatice verranno ricoverati in terapia intensiva in condizioni critiche. Non appena sapranno dell’accaduto, Sirin e il padre Enver si precipiteranno di corsa in ospedale. Hatice dirà al marito di avere il presentimento di non riuscire a farcela, mentre Sirin si infurierà appena non le consentiranno di entrare nella stanza della madre.

Enver cercherà di confortare Sirin e Bahar, e si domanderà che ne sarà di Hatice. Purtroppo, quest’ultima morirà a causa di un infarto, nonostante tutti gli sforzi dei medici per salvarla.

Sirin contro Arif, Enver incendia la sua casa

Al capezzale della madre, Sirin si scaglierà contro Arif, ritenendolo il responsabile dell’incidente. Enver invece cadrà nella disperazione totale, al punto che i medici saranno costretti a calmarlo con dei sedativi. Tutti rimarranno sconvolti, appena verranno messi al corrente della morte di Hatice, soprattutto la figlia Sirin, mentre Arif si sentirà in colpa per essersi distratto alla guida.

Nei giorni seguenti, Enver non si abituerà all’assenza di Hatice, e causerà un incendio nella sua abitazione, dopo aver preparato una cena a luna di candela per la defunta moglie. Appena verrà salvato dai vigili del fuoco, ancora sopraffatto dal dolore per la scomparsa di Hatice, Enver si sfogherà con Bahar, dicendole di aver perso tutto.

Infine, quest’ultima accoglierà il patrigno a casa sua, per dargli un po’ di conforto.

Riepilogo sul recente scontro tra Bahar e Sirin

Di recente, Sirin ha fatto di tutto per turbare la sorellastra Bahar, non appena si è trasferita a casa della madre Hatice con i figli e Sarp in maniera momentanea. Le tensioni non si sono placate, fino a quando, stanca dell’insolenza della sorellastra, Bahar l’ha affrontata in presenza dei genitori Hatice e Enver e di Sarp, e le ha chiesto di essere del tutto sincera per la prima volta.