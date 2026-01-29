Le agenzie di scommesse hanno già deciso su quali cantanti puntare per la vittoria al prossimo Festival di Sanremo, tanto che l’ascolto da parte dei giornalisti accreditati di tutte le 30 canzoni in gara all’Ariston – avvenuto lunedì 26 gennaio – ha cambiato solo parzialmente i pronostici dei principali siti: Tommaso Paradiso risulta ancora essere il candidato principale a portarsi a casa il leoncino, insieme a Fedez e Marco Masini. E se l’ascolto dei brani ha fatto crollare le quotazioni di interpreti come Arisa o Levante, tra gli artisti che potrebbero sorprendere all’Ariston spicca il nome di Sayf, che ha convinto anche gli esperti che hanno potuto ascoltare le canzoni in gara dal 24 al 28 febbraio.

Inoltre, stanno rapidamente salendo le quotazioni di Ermal Meta.

Le quote delle principali agenzie di scommesse

Sin dall’annuncio da parte del direttore artistico Carlo Conti dei 30 cantanti selezionati per Sanremo 2026, le agenzie si sono espresse assegnando le quote più basse a Tommaso Paradiso con I Romantici e all’accoppiata formata da Fedez e Marco Masini che, dopo essersi esibita l’anno scorso nella serata dei duetti, si è riformata per portare in gara Male Necessario. In particolare, Lottomatica quota a 5 il trionfo di Masini con Fedez e a 6 quello di Tommaso Paradiso, con un sorpasso avvenuto proprio nelle ultime ore, mentre Sisal ha quotato da giorni entrambi a 6. I più grossi sconvolgimenti però sono avvenuti nelle posizioni successive con il rapper genovese Sayf che con Tu mi piaci tanto ha raggiunto a 6 i colleghi nelle quotazioni Sisal, mentre per le altre agenzie segue a brevissima distanza.

Calano le quotazioni di Arisa e Levante

Secondo i principali siti di scommesse, anche in questo festival le donne faranno fatica a emergere. Le quotazioni di Magica Favola presentata da Arisa sono crollate, nonostante fosse tra le favorite. Analogamente – sempre secondo le agenzie che forniscono le quote – si sono notevolmente ridotte le possibilità di vittoria di Levante con Sei Tu. In compenso Serena Brancale, che porta in gara Qui con me, si è avvicinata ai primi abbassando le quote. Tuttavia, il balzo in avanti maggiore l’ha registrato Ditonellapiaga, che ha ottenuto in media i voti più alti dei giornalisti con la sua Che Fastidio. Va comunque detto che entrambe sono ancora lontane dai favoriti.

Per Sisal situazione simile. Grande balzo in avanti di Ermal Meta, crolla Levante, giù Arisa. Cresce Fulminacci.#Sanremo2026 pic.twitter.com/4hnxP5mV83 — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) January 26, 2026

Ermal Meta potrebbe essere la sorpresa di Sanremo 2026

C’è un altro cantante in gara che potrebbe ambire al primo posto, a giudicare dalle quotazioni: si tratta di Ermal Meta, che ha visto aumentare nelle ultime ore le sue probabilità di vittoria con la ninna nanna dedicata ai bambini di Gaza Stella Stellina. Sisal lo quota a 7,50, Lottomatica a 8, mettendolo subito dietro ai favoriti. Vanno ricordati anche gli altri cantanti con quotazioni basse, come Fulminacci, Eddie Brock, Nayt, Tredici Pietro, Luchè, Malika Ayane.

Sarebbero questi artisti a contendersi il podio, mentre per tutti gli altri sembrano esserci al momento poche probabilità di arrivare tra i primi tre, anche se le esibizioni dal vivo potrebbero riservare molte sorprese.