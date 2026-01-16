Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole dal 26 al 30 gennaio rivelano che Eduardo si mostrerà senza scrupoli nel cercare di mettere in atto il suo piano per fare soldi al più presto, tanto da chiedere a Stella di agire da soli e in completa autonomia.

Intanto Elena deciderà di lasciare il suo incarico da direttrice della Radio mentre Raffaele si ritroverà a fare gli onori di casa alla ricca Eleonor Price, la cliente americana con la quale Roberto e Marina intendono fare affari per i Cantieri.

Eduardo senza scrupoli: anticipazioni Un posto al sole 26-30 gennaio

Eduardo, nel corso dei prossimi episodi della soap opera, continuerà a essere ossessionato dall'esigenza di fare soldi al più presto e per tale motivo si mostrerà disposto a tutto pur di riuscirci.

L'uomo avrà un piano ben preciso che prevede la realizzazione di un nuovo colpo con il quale proveranno a fare soldi in fretta.

Stella, però, non sarà subito disposta a dare il suo OK: la reazione di Eduardo non si farà attendere, dato che cercherà di convincere in tutti i modi la donna ad accettare la sua proposta senza esitazioni e senza dover ottenere l'appoggio finale da parte di Rino.

Elena lascia la radio, arriva Eleonor Price nei prossimi episodi di Un posto al sole

Le trame delle prossime puntate di Un posto al sole al 30 gennaio, inoltre, rivelano che Elena comunicherà la sua decisione di voler lasciare definitivamente la radio e dimettersi così dal suo incarico di direttrice, lasciando un vuoto che va colmato al più presto.

Alberto, invece, si mostrerà felice per il riavvicinamento con suo figlio Gianluca dopo un periodo di profonda crisi.

Raffaele, intanto, si ritroverà a dover accogliere la ricca signora americana Eleonor Price, la quale resterà affascinata ed estasiata dalla bellezza di Palazzo Palladini, al punto da avanzare una richiesta ben precisa al portiere.

Eleonor, infatti, comunicherà a Raffaele che intende soggiornare per un po' di tempo proprio a Palazzo Palladini.

La scelta di Raffaele

Negli episodi precedenti di Upas, Raffaele aveva deciso di proseguire il suo lavoro come portiere di Palazzo Palladini, lasciando amareggiata sua moglie Ornella.

La donna non l'aveva presa affatto bene, al punto da fare un passo indietro nel suo rapporto con Raffaele, mettendo in crisi il matrimonio.