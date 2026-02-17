Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 23 al 28 febbraio svelano che Bill desideroso di sapere se Luna è davvero sua figlia deciderà di sottoporsi al test del DNA per scoprire la verità.

Bill pronto ad eseguire il test di paternità

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate che andranno in onda da lunedì 23 a sabato 28 febbraio iniziano dalla comunicazione di Steffy ad Hope circa la sua volontà di cancellare la sua linea di moda Hope for the Future. Anche se Carter confermerà che le vendite sono sono state inferiori al previsto, Hope sarà convinta che dietro la scelta di Steffy ci sia solo la vendetta personale.

Intanto, Bill sarà entusiasta per aver ritrovato Poppy mentre Li accuserà la sorella di essere solo un'arrivista. Luna prenderà le difese della madre. Liam invece resterà sbalordito quando il padre gli confiderà di avere intenzione di fare un test del DNA per scoprire se Luna sia o meno sua figlia, cosa che lui spera fortemente. Inoltre, Bill dirà al figlio che probabilmente, Poppy ha tenuto il segreto tanto a lungo per dimostrare di non aver alcun interesse nei riguardi del suo denaro.

Katie perplessa per il comportamento dell'ex marito

Katie si stupirà del comportamento di Bill, così Donna e Brooke cominceranno a credere che la sorella privi ancora qualcosa per l'ex marito, non essendo indifferente ai suoi comportamenti.

Hope intanto confiderà alla madre e alle zie la scelta di Steffy di annullare la sua linea, ma aggiungerà di non avere alcuna intenzione di arrendersi a tale volontà. Ridge, venuto a conoscenza della decisione presa da Steffy, cercherà dei chiarimenti dalla figlia.

Mentre Liam sarà perplesso riguardo il comportamento del padre, Katie si confronterà con R.J. riguardo la questione della paternità di Luna e il giovane difenderà Poppy. Quest'ultima, intanto, finalmente ammetterà che la possibilità che Bill sia il padre di Luna è concreta e confesserà alla figlia che spera fortemente che il test confermi tale ipotesi.

I dubbi di Katie circa il cambiamento di Poppi nei confronti di Bill non troveranno appoggi in R.J.

che difenderà al fidanzata e sua madre ma Li si intrometterà nella discussione accusando la sorella di essere solo interessata al denaro. Poppy dirà apertamente che Bill sta per eseguire il test di paternità.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, la scelta di Hope e Finn di partecipare alle nozze di Deacon e Sheila ha fatto infuriare Steffy. Quest'ultima, dopo un'accesa discussione con la Logan, ha comunicato a quest'ultima di avere la ferma volontà di chiudere la produzione della sua linea di moda affermando che dopo la partenza di Thomas ha perso la sua credibilità.