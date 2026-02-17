Nel corso di una live su Twitch, Zeudi Di Palma ha nuovamente elogiato i suoi fan: "Allora le Zeudiners in questi giorni hanno partecipato a due raccolte benefiche. La prima organizzata da Pedro per Gaza dove sono stati raccolti 2.600 dollari per supportare le famiglie con beni alimentari e supportare la costruzione di luoghi dove pregare. La seconda organizzata da Voilà per aiutare le persone in Sicilia che a gennaio sono state colpite dal ciclone Harry; qui le Zeudiners hanno raccolto 1.200 euro". La diretta interessata ha poi proseguito spiegando che si tratta di due iniziative pazzesche che la rendono molto felice e orgogliosa: "Come sempre ci contraddistinguiamo da tante persone che parlano e criticano la nostra community, ma poi fondamentalmente non fanno nulla.

Noi invece doniamo e aiutiamo sempre il prossimo creando qualcosa sempre di bello con i fatti".

"La nostra community a differenza di quelle degli altri è fatta di gente giovane, altre hanno persone con un vissuto ma che continuano a criticare gli altri sui social. La vita non vi ha insegnato niente? Donate, aiutate il prossimo. Non significare donare solo soldi ma anche amore ed essere generosi a livello emotivo verso il prossimo", ha poi aggiunto la 24 enne. Infine Zeudi a chi le ha scritto che certe persone non hanno empatia, ha risposto: "Immagine che noi abbiamo empatia nei loro confronti".

Cosa pensano gli utenti del web

L'ennesima stoccata di Zeudi Di Palma nasce dal fatto che sul web alcuni utenti sostengono che i fan della 24enne siano "tossici".

Dunque la diretta interessata ha reso note tutte le ultime raccolte fondi avviate dai suoi sostenitori.

Su X, diversi utenti hanno spezzato una lancia a favore dell'influencer: "Ancora una volta la nostra Zeudi ha zittito i detrattori". Un altro utente ha affermato: "Non ho mai visto fan avviare raccolte fondi a scopo benefico. Complimenti alla community". Un fan della 24enne ha commentato: "Mai pentita di aver difeso Zeudi". Tuttavia c'è anche chi ha continua a criticare l'ex concorrente del Grande Fratello Vip: "Cara Zeudi, la beneficenza si può fare anche senza spiattellarla sui social per vantarsi". Un altro utente ha rincarato la dose: "Sì come no, raccolte fondi". Infine c'è chi ha affermato: "Che furbacchiona che è Zeudi".