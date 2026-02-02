La nota coreografa e volto televisivo Carolyn Smith ha condiviso la sua toccante esperienza personale durante un’intervista a ‘Verissimo’. Smith ha parlato apertamente della sua battaglia contro il tumore, una prova che, come ha sottolineato, le ha permesso di scoprire una forza interiore inaspettata. La sua testimonianza ha profondamente colpito il pubblico per la sincerità e la determinazione con cui ha affrontato l’intero percorso di cura.

‘Ho capito di essere forte’: il racconto di Carolyn Smith

Nel corso della conversazione, Smith ha spiegato come la malattia l’abbia costretta a una revisione profonda delle priorità nella sua vita.

Ha raccontato di aver attraversato momenti estremamente complessi, ma di aver trovato il coraggio necessario per proseguire grazie al sostegno delle persone a lei vicine e alla sua incrollabile determinazione. La coreografa ha voluto trasmettere un messaggio di speranza a chi si trova ad affrontare situazioni analoghe, invitando a non arrendersi mai e a credere fermamente nelle proprie capacità.

Il ruolo della televisione e il sostegno del pubblico

Smith ha evidenziato quanto sia stato fondamentale per lei proseguire la sua attività in televisione anche durante il periodo della malattia. Il calore e l’affetto dimostrati dal pubblico, unitamente alla possibilità di mantenere una routine lavorativa, l’hanno sostenuta nel superamento delle difficoltà quotidiane.

La sua presenza costante in programmi di successo ha rappresentato un esempio di resilienza e di forza d’animo, trasformandola in un punto di riferimento per molte persone che seguono con ammirazione la sua storia.

Chi è Carolyn Smith

Carolyn Smith è una coreografa e giudice di danza di origine britannica, celebre in Italia principalmente per il suo ruolo di giudice nel programma ‘Ballando con le Stelle’. Nel corso della sua affermata carriera ha collaborato con numerosi artisti di spicco, contribuendo significativamente alla diffusione e alla valorizzazione della danza sportiva. La sua ricca esperienza personale e professionale l’ha consacrata come una figura estremamente apprezzata e amata dal pubblico televisivo italiano.